Liang Wenfeng: Ποιός είναι ο ιδρυτής της DeepSeek που φέρνει πανικό στις ΗΠΑ

Τον αποκαλούν Σαμ Άλτμαν της Κίνας αλλά ο 40χρονος ιδρυτής του DeepSeek, της startup τεχνητής νοημοσύνης που ξάφνιασε τις αγορές με την ικανότητά της να ανταγωνίζεται ηγέτες του κλάδου όπως το OpenAI, θέλει να είναι πολλά περισσότερα.

Ο Liang Wenfeng δεν είναι ιδιαίτερα φλύαρος όπως οι συνάδελφοι του. Στο Χ ποστάρει μόνο για το memecoin του και προωθεί την εταιρεία του DeepSeek διατηρώντας χαμηλό προφίλ.

Ενώ η κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek προκαλεί ενθουσιασμό και πανικό στη Silicon Valley με την κυκλοφορία του μοντέλου DeepSeek R1, η παγκόσμια προσοχή έχει στραφεί στον ιδρυτή Liang Wenfeng.

O 40χρονος πρώην διαχειριστής hedge fund με πτυχίο στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν δίνει συνεντεύξεις, έχει ελάχιστες αναφορές στα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και όταν απαντά σε ερωτήσεις για το όραμα του ξεκαθαρίζει ότι θέλει «να διατηρήσει το κόστος προσιτό και να αμφισβητήσει τη δυτική κυριαρχία στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης».

«Η τεχνητή νοημοσύνη της Κίνας δεν μπορεί να παραμείνει ουραγός για πάντα», είπε o Wenfeng σε συνέδριο τον Ιούλιο, προσθέτοντας ότι οι κινεζικές εταιρείες έχουν «συνηθίσει να αξιοποιούν τις τεχνολογικές καινοτομίες που αναπτύχθηκαν αλλού».

«Η Κίνα πρέπει σταδιακά να μεταβεί από την εκμετάλλευση τεχνολογίες άλλων, στην παραγωγή αυτών» ξεκαθάρισε.

Ο Liang Wenfeng κατάγεται από την πόλη Zhanjiang στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, γνωστή για τα τεράστια ναυπηγεία, τα μηχανολογικά της έργα και εταιρείες όπως ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba (ανταγωνιστή της Amazon του Τζεφ Μπέζος) και άλλων startup τεχνολογίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα κινεζικών ΜΜΕ.

Έμπειρος στα μαθηματικά, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Zhejiang και αποφοίτησε με πτυχίο στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με μια αναφορά του κινεζικού ειδησεογραφικού πρακτορείου CGTN.

Το 2015, συνίδρυσε το High-Flyer, ένα ποσοτικό hedge fund που βασίζεται σε μαθηματική μοντελοποίηση, στατιστική ανάλυση και αλγόριθμους υπολογιστών για να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις στρατηγικές συναλλαγών – προβλέποντας τις τάσεις της αγοράς και βοηθώντας στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων βάσει δεδομένων.

Κάτω από την ηγεσία του, η εταιρεία αύξησε περισσότερο από δεκαπλάσια τα περιουσιακά της στοιχεία σε μια μόλις τετραετία – από 1 δισεκατομμύριο γουάν (138 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) το 2016 σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια γουάν έως το 2019, και τώρα διαχειρίζεται assets οκτώ δισεκατομμυρίων δολαρίων, άφθονους πόρους για τη χρηματοδότηση της έρευνας AI του DeepSeek σύμφωνα με το Channel News Asia.

Ο Wenfeng έχει επίσης φροντίσει να αποκτήσει άφθονη υπολογιστική ισχύ για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η High-Flyer είχε μέχρι το 2022 συγκεντρώσει τουλάχιστον 10.000 τσιπ επεξεργαστών A100 υψηλής απόδοσης της Nvidia με έδρα την Καλιφόρνια που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την εκτέλεση συστημάτων AI, σύμφωνα με μια ανάρτηση το καλοκαίρι στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικών μέσων WeChat.

Οι ΗΠΑ αμέσως μετά περιόρισαν τις πωλήσεις αυτών των τσιπ στην Κίνα.

«Το θέμα είναι ότι πλέον είμαστε σίγουροι για το τι θέλουμε να κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε και είμαστε σε θέση να το κάνουμε, επομένως είμαστε από τους καταλληλότερους υποψηφίους για να αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης», είπε ο Wenfeng στην ιστοσελίδα Waves το 2023.

«Προς το παρόν, ούτε οι τεχνολογικοί γίγαντες ούτε οι startups έχουν αδιαμφισβήτητο προβάδισμα. Με το OpenAI να ανοίγει το δρόμο, όλοι εργάζονται με δημοσιευμένες εργασίες και κώδικα ανοιχτού κώδικα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Associated Press ο Liang Wenfeng είναι ένα αρχέτυπο geek.

Περνά τις μέρες του διαβάζοντας εκθέσεις, μελετώντας εξελίξεις, γράφοντας κώδικα και συμμετέχοντας σε ομαδικές συζητήσεις με άλλους ερευνητές.

«Το DeepSeek διερευνά τι σημαίνει νοημοσύνη», είπε.

«Οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια κρυμμένη επιχειρηματική λογική πίσω από αυτό, αλλά το project μας καθοδηγείται από την περιέργεια», πρόσθεσε.

Όταν η δημοσιογράφος του AP Elaine Kurtenbach ρώτησε το DeepSeek «Ποιος είναι ο Liang Wenfeng;» η πρώτη απάντηση του ήταν να ονομάσει έναν άλλον Κινέζο επιχειρηματία με το ίδιο όνομα, τουλάχιστον όπως γράφεται με αγγλικά γράμματα.

Όταν ρωτήθηκε: «Από πού είναι ο Liang Wenfeng και πού πήγε στο πανεπιστήμιο;» απάντησε ότι από τον Οκτώβριο του 2023, «δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του Liang Wenfeng, συμπεριλαμβανομένου του τόπου καταγωγής ή των σπουδών του».

«Εάν αναφέρεστε στον ιδρυτή του DeepSeek, λεπτομέρειες σχετικά με την προσωπική του ζωή ή το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο δεν έχουν αποκαλυφθεί δημόσια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DeepSeek, μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπό του», ανέφερε.

Η στοχοπροσήλωση του Liang Wenfeng ταιριάζει με την αποφασιστικότητά του να προωθήσει την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης προς όλους.

Μετά από δεκαετίες βασιζόμενης στην καινοτομία από τη Δύση, λέει ότι η Κίνα πρέπει να κάνει τη δική της συνεισφορά.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κινεζική τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να είναι σε θέση να ακολουθεί για πάντα. Συχνά λέμε ότι υπάρχει ένα κενό ενός ή δύο ετών μεταξύ της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το πραγματικό χάσμα είναι η διαφορά μεταξύ πρωτοτυπίας και μίμησης», είπε σε μια άλλη συνέντευξη της Waves τον Νοέμβριο.

«Αν αυτό δεν αλλάξει, η Κίνα θα είναι πάντα μόνο ένας ακόλουθος. Επομένως η εξερεύνηση του πεδίου είναι αναπόφευκτη».

Όταν άρχισε να αγοράζει μαζικά περισσότερες από 10.000 μονάδες επεξεργασίας γραφικών Nvidia προτού τεθούν σε εφαρμογή οι αμερικανικές κυρώσεις για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί το έκανε.

Η απάντηση ήρθε από την εταιρεία το 2023. «Με τα χρόνια, η High-Flyer Quant ξόδεψε ένα μεγάλο μέρος των κερδών στην τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια κορυφαία υποδομή και να πραγματοποιήσει έρευνα μεγάλης κλίμακας», ανέφερε η εταιρεία σε μια δήλωση το 2023.

Σε ένα προφίλ του CNN International που δημοσιεύτηκε στις 27 Ιανουαρίου, ο Ντέιβιντ Γκόλντμαν, περιέγραψε τον Liang Wenfeng ως «ευαγγελιστή της τεχνητής νοημοσύνης».

«Το hedge fund του, High-Flyer, εστιάζει στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (και) είναι μία από τις δεκάδες startups που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια που αναζητούν μεγάλες επενδύσεις για να οδηγήσουν το τεράστιο κύμα AI που έχει οδηγήσει τη βιομηχανία της τεχνολογίας σε νέα ύψη».

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος ερευνητής και συγγραφέας Γκρέγκορι Ζάκερμαν αναφέρει ότι ο Liang Wenfeng είχε προλογίσει το 2019 την κινεζική μετάφραση του βιβλίου του The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution για τον μαθηματικό που Τζιμ Σάιμονς.

Σε αυτό, ο ιδρυτής του DeepSeek μίλησε για το πώς ο Σάιμονς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της δουλειάς του και των πεποιθήσεών του σχετικά με τη χρήση μαθηματικών για την ανάλυση εμπορικών στοιχείων και οικονομικών δεδομένων.

«Όποτε αντιμετωπίζω δυσκολίες στη δουλειά, θυμάμαι τα λόγια του Σάιμονς: ‘Πρέπει να υπάρχει τρόπος να διαμορφωθούν οι τιμές’», γράφει ο Liang Wenfeng.

Το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξευθεί λόγω της πολυπλοκότητας των μοντέλων, του εξειδικευμένου ταλέντου και της ζήτησης για λογισμικό υψηλής απόδοσης. Οι αμερικανικές εταιρείες όπως η Microsoft και η Meta ανακοίνωσαν σχέδια για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη φέτος.

Ωστόσο, ο Liang Wenfeng είναι αποφασισμένος να διατηρήσει το κόστος και τις τιμές χαμηλά και προσιτά για τους χρήστες.

«Η αρχή μας δεν είναι ούτε να πουλάμε με ζημία ούτε να επιδιώκουμε υπερβολικά κέρδη. Η τρέχουσα τιμολόγηση επιτρέπει ένα μέτριο περιθώριο κέρδους πάνω από το κόστος μας», είπε στην κάμερα του κινέζικου κρατικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού CCTV News.

«Η αρπαγή χρηστών δεν ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος. Μειώσαμε τις τιμές γιατί πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες AI και API θα πρέπει να είναι προσιτές και προσβάσιμες σε όλους» πρόσθεσε.

Καθώς ο αγώνας για την παγκόσμια κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται, οι τεχνολογικές προκλήσεις εξακολουθούν να επιμένουν στην Κίνα και οι εταιρείες προσπαθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους chatbot με τεχνητή νοημοσύνη στον απόηχο της κυκλοφορίας ChatGPT του OpenAI το 2022.

Ο Liang Wenfeng έχει μιλήσει για τις δυνατότητες της Κίνας να γίνει υπερδύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και έχει μοιραστεί τις ελπίδες του για επέλαση καινοτομιών.

«Η καινοτομία είναι αναμφίβολα δαπανηρή και η τάση μας στο παρελθόν να υιοθετήσουμε υπάρχουσες τεχνολογίες ήταν συνδεδεμένη με το προηγούμενο αναπτυξιακό στάδιο της Κίνας, αλλά σήμερα, η οικονομική κλίμακα της Κίνας και τα κέρδη κολοσσών όπως η ByteDance (ιδρύτρια του TikTok) και η Tencent είναι παγκοσμίως σημαντικά», είπε ο Liang Wenfeng.

«Αυτό που μας λείπει δεν είναι το κεφάλαιο, αλλά η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα να οργανώνουμε ταλέντο υψηλού επιπέδου για αποτελεσματική καινοτομία. Πιστεύουμε ότι με την οικονομική ανάπτυξη, η Κίνα πρέπει σταδιακά να αλλάξει από αυτή που βελτιώνει, σε αυτή που παράγει» πρόσθεσε.

Ο Liang Wenfeng δεν έχει κάνει ακόμη καμία δημόσια δήλωση σχετικά με την ξαφνική δημοτικότητα του DeepSeek, αλλά οι Κινέζοι χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν δέος για τα επιτεύγματά του και επαίνεσαν τις προσπάθειές του.

Εκτός Κίνας στις ΗΠΑ οι τεχνολογικοί κολοσσοί, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Wall Street παρακολουθεί τον απροσδόκητο και open source ανταγωνιστή τους.

«Ο Liang Wenfeng απέδειξε πώς δεν χρειάζεται να είσαι (κάποιος) ολιγάρχης της τεχνολογίας για να καταφέρεις μια παγκόσμια επιτυχία στην τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε ένας χρήστης στη δημοφιλή πλατφόρμα microblogging Sina Weibo.

«Ο Liang Wenfeng δείχνει ότι η Κίνα μπορεί να πάρει κάτι και να το κάνει δέκα φορές καλύτερο για ένα κλάσμα του κόστους».

Άλλος χρήστης περιέγραψε τα επιτεύγματα του Liang Wengfeng ως «παρόμοια με μια πυρηνική βόμβα» στον παγκόσμιο τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

«Οι νέοι της Κίνας λάμπουν χωρίς φασαρία, αυτή είναι η μεγαλύτερη τύχη αυτής της χώρας» σχολίασε άλλος χρήστης που μοιράστηκε ένα βίντεο με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του Wengfeng. Tον αποκάλεσε «απόλυτη ιδιοφυΐα».

«Έρχεται από μια κανονική οικογένεια, κατέκτησε επιτεύγματα με ποσοτικές επενδύσεις και τώρα η έρευνά του στην τεχνητή νοημοσύνη είναι εξίσου διθυραμβική» γράφει.

Το πρώτο μετωπικό χτύπημα στους τεχνο-ολιγάρχες των ΗΠΑ είναι εδώ με το R1, το τελευταίο μοντέλο της κινεζικής startup να έγινε η εφαρμογή που ξεπέρασε σε downloads το ChatGPT στο App Store το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Ο κορυφαίος επενδυτής Μαρκ Αντρέσεν δήλωσε ότι πρόκειται για την στιγμή «Σπούτνικ της ΑΙ» και δεν φαίνεται να έχει καθόλου άδικο.

Ο Liang Wenfeng και η ομάδα της DeepSeek ανέπτυξαν το μοντέλο R1 με μόλις 5,6 εκατομμύρια δολάρια, πόσό εξαιρετικά μικρότερο από όσα κόστισε στην OpenAI το ChatGPT που υπολογίζεται στα 80 με 110 δισ. δολάρια, χωρίς καν να αναμένει κέρδη.

Ο 40χρονος επιχειρηματίας έχει χαιρετηθεί ως ο νέος εθνικός ήρωας στην Κίνα, με πολλούς να βλέπουν στο πρόσωπο του τον ηγέτη της AI επανάστασης της χώρας.

Στις ΗΠΑ είναι ο μεγάλος, νέος και δωρικός εχθρός που ήρθε, απόλυτα αθόρυβα, από τον χώρο των χρηματοοικονομικών, έχει πάθος για το R&D, θέλει να έχει δίπλα του πολυβραβευμένους φυσικούς και μαθηματικούς (μια ματιά στην ιστοσελίδα των συνεργατών του στη High-Flyer θα σας πείσει) και φέρνει επανάσταση.

«Δεν τον πήραμε στα σοβαρά», δήλωσε στους FT ένας από τους συνεργάτες του. «Όταν τον πρωτογνωρίσαμε, ήταν αυτός ο σπασίκλας με το απαίσιο χτένισμα που μιλούσε για τη δημιουργία ενός cluster με 10.000 τσιπ για να εκπαιδεύσει τα δικά του μοντέλα. Δεν μπορούσε καν να διατυπώσει το όραμά του παρά μόνο να πει: ‘Θέλω να το φτιάξω αυτό και θα αλλάξει το παιχνίδι’. Εμείς δεν τον πιστεύαμε».

Αν υπάρχει κάτι ακόμη που κάνει τον Wenfeng σπάνιο και ρηξικέλευθο είναι ότι το δικό του μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης είναι ανοιχτού κώδικα.

Σε αντίθεση με τους αντιπάλους του στις ΗΠΑ, ο Wenfeng πιστεύει ότι η υιοθέτηση του ανοιχτού κώδικα αποτελεί στην πραγματικότητα πλεονέκτημα.

«Η πραγματική μας δύναμη βρίσκεται στην ανάπτυξη της ομάδας μας. Το open-sourcing και η δημοσίευση εγγράφων δεν οδηγούν σε σημαντικές απώλειες. Το ανοιχτό λογισμικό έχει πολιτιστική δύναμη, όχι μόνο εμπορική. Το να δίνεις πίσω είναι τιμή και προσελκύει ταλέντα», έχει πει.

Στην εταιρεία του ο Wenfeng έχει πει ότι δεν υπάρχει κάποια αυστηρή ιεραρχία και ο κάθε εργαζόμενος έχει το ελεύθερο να συμμετέχει σε meeting ώστε να γίνεται «ανταλλαγή ιδεών».

Το status quo στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης έχει ραγίσει, ο AI πόλεμος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ μόλις ξεκίνησε, η Ευρώπη είναι στο πουθενά και εννοείται ότι ο Έλον Μασκ έχει κάτι να πει.

Σύμφωνα με τον Μασκ, που έχει επενδύσει στην εταιρεία του xAI, και τα στελέχη της ScaleAI, μιας startup που υποστηρίζεται από τις Amazon και Meta, ο Liang Wenfeng και η DeepSeek απέκτησαν «μυστικά πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia, τα H100».

«Ανοησίες από μια ομάδα πλουσιόπαιδων που έφαγε ξύλο από κάτι φτωχόπαιδα» σχολίασε στο X ο επενδυτής Τζεν Ζου Σκοτ.

🚨TRUMP: “The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake up call for our industries that we should be laser focused on competing to win. We have the best scientists in the world. This is very unusual. We always have the ideas. We’re always first.” pic.twitter.com/fFiRjxMTmZ

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) January 28, 2025