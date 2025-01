Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θα μειώσει τις δαπάνες και θα επανεξετάσει σε ποια προγράμματα υγείας θα δώσει προτεραιότητα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης των ΗΠΑ, δήλωσε ο επικεφαλής στο προσωπικό του σε εσωτερικό σημείωμα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι χειρίστηκε με λάθος τρόπο την πανδημία COVID-19 και άλλες διεθνείς κρίσεις υγείας.

«Αυτή η ανακοίνωση έχει κάνει την οικονομική μας κατάσταση πιο οξεία…», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Tedros Adhanom Ghebreyesus σε σημείωμα προς το προσωπικό με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου. Ανέφερε ότι ο οργανισμός σχεδίαζε να μειώσει σημαντικά τις ταξιδιωτικές δαπάνες και να σταματήσει τις προσλήψεις στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων εξοικονόμησης κόστους.

Εκπρόσωπος του ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι το υπόμνημα ήταν αυθεντικό, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ επρόκειτο να αποχωρήσουν από τον ΠΟΥ στις 22 Ιανουαρίου 2026.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΠΟΥ, συνεισφέροντας περίπου το 18% της συνολικής χρηματοδότησής του.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το σχετικό διάταγμα στην αρχή της εβδομάδας, με το οποίο απέσυρε τη χώρα του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας έκλεβε, όλοι κλέβουν τις ΗΠΑ. Δεν θα συμβαίνει πια», τόνισε ο Τραμπ, καταγγέλλοντας «αδικίες» εις βάρος της χώρας.

Στο διάταγμά του ο Τραμπ ζητεί από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες «να αναστείλουν οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων, στήριξη ή πόρους της αμερικανικής κυβέρνησης προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία» και τις καλεί να «βρουν αξιόπιστους αμερικανούς και διεθνείς εταίρους» ικανούς «να αναλάβουν τις δραστηριότητες» του οργανισμού.

Ανάρτηση για την αποχώρηση των ΗΠΑ έκανε στην πλατφόρμα X, ο Tedros Adhanom Ghebreyesus, επικεφαλής του ΠΟΥ, εκφράζοντας την λύπη του για τις εξελίξεις.

Η δημοσίευση αναφέρει:

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει τη λύπη του για την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προτίθενται να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό.

Ο ΠΟΥ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών, αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες αιτίες των ασθενειών, οικοδομώντας ισχυρότερα συστήματα υγείας και ανιχνεύοντας, προλαμβάνοντας και αντιδρώντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιών ασθενειών, συχνά σε επικίνδυνα μέρη όπου άλλοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΟΥ το 1948 και από τότε συμμετέχουν στη διαμόρφωση και τη διαχείριση του έργου του ΠΟΥ, μαζί με 193 άλλα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Για πάνω από επτά δεκαετίες, ο ΠΟΥ και οι ΗΠΑ έχουν σώσει αμέτρητες ζωές και έχουν προστατεύσει τους Αμερικανούς και όλους τους ανθρώπους από απειλές για την υγεία. Μαζί δώσαμε τέλος στην ευλογιά και μαζί φέραμε την πολιομυελίτιδα στα πρόθυρα της εξάλειψης. Τα αμερικανικά ιδρύματα έχουν συνεισφέρει και επωφεληθεί από τη συμμετοχή στον ΠΟΥ.

Με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων κρατών μελών, ο ΠΟΥ εφάρμοσε τα τελευταία 7 χρόνια τη μεγαλύτερη σειρά μεταρρυθμίσεων στην ιστορία του, για να μετασχηματίσει την δική μας ευθύνη, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και τον αντίκτυπό μας στις χώρες. Το έργο αυτό συνεχίζεται.

Ελπίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το επανεξετάσουν και προσβλέπουμε σε εποικοδομητικό διάλογο για τη διατήρηση της σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και του ΠΟΥ, προς όφελος της υγείας και της ευημερίας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο».

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 21, 2025