Ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) απάντησε στην ανακοίνωση της απόφασης των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ευελεπιστούν σε μία επανεξέταση της στάσης της Αμερικής, ενώ επιθυμητός είναι και ο γόνιμος διάλογος με την χώρα, με στόχο τη διατήρηση της συνεργασίας.

Εκφράζοντας τη λύπη του για την απόφαση, σε ανάρτησή του στο X, ο Tedros Adhanom Ghebreyesus, επικεφαλής του ΠΟΥ, απάντησε στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ να χωρίσουν οι ΗΠΑ «τους δρόμους τους» με τον Οργανισμό.

Χαρακτηριστικά η απάντηση αναφέρει:

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει τη λύπη του για την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προτίθενται να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό.

Ο ΠΟΥ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών, αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες αιτίες των ασθενειών, οικοδομώντας ισχυρότερα συστήματα υγείας και ανιχνεύοντας, προλαμβάνοντας και αντιδρώντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιών ασθενειών, συχνά σε επικίνδυνα μέρη όπου άλλοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΟΥ το 1948 και από τότε συμμετέχουν στη διαμόρφωση και τη διαχείριση του έργου του ΠΟΥ, μαζί με 193 άλλα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Για πάνω από επτά δεκαετίες, ο ΠΟΥ και οι ΗΠΑ έχουν σώσει αμέτρητες ζωές και έχουν προστατεύσει τους Αμερικανούς και όλους τους ανθρώπους από απειλές για την υγεία. Μαζί δώσαμε τέλος στην ευλογιά και μαζί φέραμε την πολιομυελίτιδα στα πρόθυρα της εξάλειψης. Τα αμερικανικά ιδρύματα έχουν συνεισφέρει και επωφεληθεί από τη συμμετοχή στον ΠΟΥ.

Με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων κρατών μελών, ο ΠΟΥ εφάρμοσε τα τελευταία 7 χρόνια τη μεγαλύτερη σειρά μεταρρυθμίσεων στην ιστορία του, για να μετασχηματίσει την δική μας ευθύνη, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και τον αντίκτυπό μας στις χώρες. Το έργο αυτό συνεχίζεται.

Ελπίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το επανεξετάσουν και προσβλέπουμε σε εποικοδομητικό διάλογο για τη διατήρηση της σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και του ΠΟΥ, προς όφελος της υγείας και της ευημερίας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο».

WHO comments on United States announcement of intent to withdraw

Geneva – The World Health Organization regrets the announcement that the United States of America intends to withdraw from the Organization.

WHO plays a crucial role in protecting the health and security of the… pic.twitter.com/rk9xtIRC4x

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 21, 2025