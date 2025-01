Ποιος είναι ο λόγος που ο Πεπ Γκουαρντιόλα χώρισε με τη σύζυγο του…

Δύσκολη περίοδο στη ζωή του φαίνεται ότι περνάει ο Πεπ Γκουαρντιόλα, καθώς φαίνεται ότι θα χωρίσει με τη σύζυγό του, Κριστίνα Σέρα μετά από τριάντα χρόνια που ήταν μαζί. Ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι ήταν σε σχέση με τη πρώην σύζυγό του από το 1994, ενώ παντρεύτηκαν το 2014.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι ζευγάρι, αλλά συνεχίζουν να βλέπονται κανονικά, καθώς τα Χριστούγεννα οι δυο τους τα πέρασαν μαζί στη Βαρκελώνη. Μάλιστα παρά το γεγονός που δεν ήταν μαζί, πήγαιναν κανονικά σε εστιατόρια και σινεμά με τις δύο κόρες τους. Όπως αναφέρουν αγγλικά Μέσα το ζευγάρι τα τελευταία πέντε χρόνια ζούσε χωριστά, αλλά ήταν κανονικά σε σχέση.

Ένας φίλος του Πεπ αποκάλυψε στην «Daily Mail» τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος της σχέσης του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι με τη σύζυγό του, Κριστίνα Σέρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ήταν το γεγονός ότι ο τεχνικός είναι «εργατομανής» και ότι, τον τελευταίο καιρό, δεν συμμετέχει τακτικά στην οικογενειακή ζωή.

🚨 Pep Guardiola and his wife, Cristina Serra have decided separate after over 30 years together.

They made the decision to separate in December and asked their closest circle to not explain details to the press.

(Source: @sport) pic.twitter.com/elJvCuujIE

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 13, 2025