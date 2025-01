Βίαιες διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Κίνα μετά το θάνατο ενός εφήβου που προκάλεσε κατηγορίες για συγκάλυψη από τις αρχές, όπως δείχνουν βίντεο από τη βορειοδυτική περιοχή Σάνξι.

Σε βίντεο που επαληθεύτηκε από το CNN, δεκάδες διαδηλωτές φαίνονται να αντιμετωπίζουν ένα τείχος αστυνομικών των ΜΑΤ έξω από την Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Pucheng, ενώ ορισμένοι εκσφενδονίζουν ξύλα και αντικείμενα προς τους αστυνομικούς.

Ένας από τους διαδηλωτές φαίνεται να εκσφενδονίζει έναν πυροσβεστήρα σε μια πόρτα, σπάζοντας το τζάμι της. Σε απάντηση, η αστυνομία φαίνεται να χειρίζεται επιθετικά τους διαδηλωτές, χτυπώντας μερικούς και ρίχνοντας άλλους στο έδαφος.

Αφορμή για τις διαδηλώσεις ήταν ο θάνατος ενός έφηβου μαθητή, το επώνυμο του οποίου ήταν Ντανγκ (σ.σ. Τσανγκξίν) και ο οποίος φοιτούσε στο τρίτο έτος στο σχολείο. Οι τοπικές αρχές του Πουτσένγκ ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατος του Ντανγκ στις 2 Ιανουαρίου ήταν ατύχημα και όχι εγκληματική ενέργεια, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει ισχυρισμοί ότι υπήρξε συγκάλυψη.

Σύμφωνα με δήλωση των ανακριτών που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης της κομητείας, ο Ντανγκ «είχε λεκτική και σωματική διαμάχη» με έναν πρωτοετή φοιτητή με το όνομα Γκούο για την «διατάραξη της ανάπαυσής του» στον κοιτώνα του. Εκείνο το βράδυ, ένας υπάλληλος του σχολείου βοήθησε στην επίλυση του καυγά.

Περίπου στις 3 π.μ., ένας άλλος φοιτητής στον κοιτώνα του Ντανγκ πήγε στην τουαλέτα, όπου βρήκε ένα ξύλινο σκαμνί κάτω από το παράθυρο του μπαλκονιού, σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Το συρόμενο παράθυρο ήταν ανοιχτό και το μεταλλικό πλέγμα έχει αφαιρεθεί. Ο Ντανγκ είχε ήδη πέσει από το παράθυρο στο έδαφος από κάτω», αναφέρεται.

Η Human Rights In China, μια ομάδα ακτιβιστών με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε «ύποπτες συνθήκες» που οδήγησαν στον θάνατο του Ντανγκ, συμπεριλαμβανομένων αναφορών μαρτύρων για «σημάδια πάλης στον κοιτώνα του Ντανγκ» και την υπόνοια ότι τον «έσπρωξαν από την οροφή».

Η ομάδα δήλωσε ότι η οικογένεια του Ντανγκ απέρριψε την επίσημη εξήγηση του θανάτου του. Η οικογένεια υποστήριξε επίσης ότι οι φωτογραφίες από το κινητό του τηλέφωνο είχαν διαγραφεί, ανέφερε το Reuters. Ο σκεπτικισμός της οικογένειας ενισχύθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ισχυρισμοί της κάτω ανάρτησης δεν έχουν επιβεβαιωθεί από άλλο μέσο. Άλλα βίντεο προωθούν την υπόθεση του μπούλινγκ. Όμως ακόμα δεν υπάρχει νέος σχολιασμός από τις αρχές.

Complete documentation of the event:

A large-scale protest in Pucheng, Shaanxi, China was sparked by the suspicious death of Dang Changxin (黨昶鑫), a 17-year-old student at Pucheng Vocational School in the early morning of January 2. Rumors suggest he was beaten and pushed off… https://t.co/tkHa6KOaQc pic.twitter.com/T7pFOqUzGB

