Η Κίνα και ο πολύπλοκος κόσμος της Σεν Γιουν

«Σεν Γιουν, η Κίνα πριν από τον Κομμουνισμό», είναι το πρώτο μήνυμα στην ιστοσελίδα της παγκοσμίου φήμης κινεζικής ομάδας χορού Shen Yun Performing Arts, που ιδρύθηκε το 2006.

«Εδρεύουμε στη Νέα Υόρκη και οι καλλιτέχνες μας προέρχονται από όλο τον κόσμο», αναφέρει, εν μέσω πυρετωδών προετοιμασιών για μια νέα διεθνή περιοδεία μέσα στο 2025, με τουλάχιστον 150 προγραμματισμένες παραστάσεις.

Φαντασμαγορικές, περιλαμβάνουν κινεζικό κλασικό χορό, με χαρακτηριστικά αφήγησης και συνοδεία συμφωνικής μουσικής.

Όμως οι παραστάσεις της Σεν Γιουν -που σημαίνει «Θείες Παραστατικές Τέχνες»- είναι κάτι παραπάνω από ψυχαγωγία.

Κατά την ομώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2006, «είναι μια αναβίωση της ομορφιάς και της καλοσύνης της Κίνας πριν από τον κομμουνισμό», από το 3.000 π.Χ. και τούδε…

Κατά το Πεκίνο, ωστόσο, δεν είναι παρά ένα προπέτασμα καπνού για αντικομμουνιστική προπαγάνδα από το Φάλουν Γκονγκ, γνωστό και ως Φάλουν Ντάφα.

Με ρίζες στη βουδιστική παράδοση και τεχνικές αυτοβελτίωσης μέσω μελέτης διδασκαλιών και ασκήσεις για το σώμα και το νου, αυτή η σχολή τσιγκόνγκ ιδρύθηκε το 1992 τον Λι Χονγκτζί.

Γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Κίνα, αλλά και παγκοσμίως, μέχρι που το 1999 -επί προεδρίας του Τσιάνγκ Ζεμίν- άρχισε να διώκεται ως αίρεση στην Κίνα, ως εχθρός και απειλή για το ΚΚΚ.

Έκτοτε, σύμφωνα με τη Monde Diplomatique, το Φάλουν Γκονγκ άρχισε να λαμβάνει «μια σχεδόν θεσμική υποστήριξη στις ΗΠΑ», ενόσω οι οπαδοί του κινήματος αντιμετωπίζουν διώξεις από την κινεζική κυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζει τη Σεν Γιουν εργαλείο της «αντι-ανθρωπιστικής και αντι-επιστημονικής» αίρεσης.

Το 2001 η φιλελεύθερη δεξαμενή σκέψης Freedom House -χρηματοδοτούμενη από την αμερικανική κυβέρνηση- απένειμε στον Λι Χονγκτζί το βραβείο της «θρησκευτικής ελευθερίας».

Την προηγούμενη χρονιά ο Αμερικανός διπλωμάτης Μαρκ Πάλμερ, συνιδρυτής του National Endowment for Democracy -«πολιτικού βραχίονα της CIA», σύμφωνα με την έγκριτη γαλλική εφημερίδα- συνέβαλε στη δημιουργία της οργάνωσης Friends of Falun Gong.

Το 2019, στο αμερικανικό Κογκρέσο υπήρξαν ούτε λίγο, ούτε πολύ 48 νομοσχέδια και ψηφίσματα υπέρ της στήριξης του Φάλουν Γκονγκ.

Η ίδια η Σεν Γιουν εν τω μεταξύ τονίζει στην ιστοσελίδα της ότι οι καλλιτέχνες της «ασκούν το Φάλουν Ντάφα», χαρακτηρίζοντάς το «πηγή έμπνευσης για τις παραστάσεις μας».

Αν και ως πρωταρχικό στόχο αναφέρει την αναβίωση του παραδοσιακού κινεζικού πολιτισμού και της ομορφιάς του παρελθόντος της Κίνας, ως ζητούμενο προβάλλεται επίσης η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις διώξεις των οπαδών του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα.

Έρευνες για την κινεζική ομάδα χορού ωστόσο -όπως μια πρόσφατη από τους New York Times- έχουν καταγράψει ένα ανησυχητικό μοτίβο στις τάξεις της Σεν Γιουν.

Υπάρχουν καταγγελίες πρώην μελών της ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας αποθαρρύνουν συστηματικά χορευτές να αναζητήσουν εκτός των εγκαταστάσεων της σχολής ιατρική περίθαλψη για τραυματισμούς.

Γίνεται λόγος για απαίτηση τυφλής υπακοής σε αυστηρά προγράμματα εκπαίδευσης, ακόμη και για συναισθηματική κακοποίηση, με φόντο μια ασφυκτική «ατμόσφαιρα ελέγχου».

Το μήνυμα στους χορευτές, αναφέρεται, είναι ότι οι παραστάσεις αποτελούν μέρος «μιας ιερής αποστολής», προκειμένου «να σώσουν τους μη πιστούς, επιτρέποντάς τους να παρακολουθήσουν μια παράσταση του Σεν Γιουν».

Τυχόν λάθη επί σκηνής «θα μπορούσαν να καταδικάσουν το κοινό τους στην κόλαση».

Ανάλογη «τιμωρία», αναφέρεται, περιμένει όσους θελήσουν να εγκαταλείψουν τη σχολή.

Καταγγελίες, που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια εικόνα της Σεν Γιουν.

