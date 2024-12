Παλαιστινιακά πυρά σκοτώνουν μέλος της Παλαιστινιακής Αρχής

Μέλος των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής έχασε τη ζωή του χθες Κυριακή σε συγκρούσεις με παλαιστίνιους ενόπλους στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής).

Τις τελευταίες δυο εβδομάδες στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Οχθης, ξεσπούν μάχες ανάμεσα σε μέλη παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων και των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής, που ασκεί περιορισμένη εξουσία στην περιοχή.

Resistance leaders in #Jenin:

«We hold the Authority responsible for besieging Jenin camp and shooting at ambulances»

The Authority’s campaign on the camp aims to disarm the resistance &open the way for the occupation forces

P.A had cut electricity internet & water #WithJenin pic.twitter.com/HnKbCYiV5w

— PalestinaLibera🇵🇸 فلسطين حرة (@_VivaPalestina_) December 22, 2024