Το Κατάρ άνοιξε και πάλι σήμερα την πρεσβεία του στη Συρία, που είχε κλείσει πριν από 13 χρόνια, καθώς πολλές ξένες κυβερνήσεις, που ήταν στην αρχή επιφυλακτικές, στέλνουν αντιπροσωπείες στη Δαμασκό για να αποκαταστήσουν επαφή με τη νέα εξουσία που εκδίωξε τον Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η σημαία του Κατάρ υψώθηκε, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δείτε σχετικό βίντεο στο Χ:

Khalifa Abdullah Al Mahmoud Al Sharif, #Qatar’s Chargé d’Affaire in #Syria, has officially inaugurated the newly opened embassy building in #Damascus, and raised the #Qatari flag. This marks a significant milestone, following 13 years of severed #diplomatic ties with the #Syrian… pic.twitter.com/MYYXCzYqlo

— Doha News (@dohanews) December 21, 2024