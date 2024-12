Λεσβίες, Milf και Luigi Mangione: Τα trends του 2024 ήταν πιο brat από ποτέ

Είναι αυτή η εποχή του χρόνου που ανακαλείτε τις ωραίες στιγμές, τις κακές στιγμές και φυσικά τα trends που επικράτησαν τους τελευταίους 12 μήνες. Τα μάτια σας πιθανώς έχουν κολλήσει σε οθόνες όλων των μεγεθών, ανάλογα με το αν διαβάζετε τις ειδήσεις, κάνετε scrolling, εργάζεστε ή παρακολουθείτε επαναλήψεις για να ξεφύγετε από την τρέλα του κόσμου. Ο λόγος για τα trends του 2024.

Αν νιώθετε ότι ο εγκέφαλός σας έχει «τσιγαριστεί» σε τυχαίες τάσεις του TikTok και «μισοψημένα» δράματα διασημοτήτων, μην ανησυχείτε – το ίδιο συμβαίνει για πολύ κόσμο.

Ακόμα και το λεξικό καταγγέλλει τον υπερβολικό χρόνο μας στην οθόνη. Η λέξη «Brainrot» ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς στην Οξφόρδη, αναφερόμενη στο «χαμηλής ποιότητας και αξίας περιεχόμενο που συναντάται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο, καθώς και στον επακόλουθο αρνητικό αντίκτυπο που θεωρείται ότι έχει η κατανάλωση αυτού του είδους περιεχομένου σε ένα άτομο ή μια κοινωνία».

Αλλά ας μην μας πιάνουν τύψεις. Είναι οι μέρες ζοφερές κι οι τρόποι διαφυγής περιορισμένοι. Ίσως καλύτερα, μια και το κακό έγινε, και οι εγκέφαλοί μας «ψήθηκαν» μαζικά, να θυμηθούμε όλες εκείνες τις στιγμές τις ποπ κουλτούρας του 2024 που τουλάχιστον μας έκαναν να ξεκαρδιστούμε ή έστω να διασκεδάσουμε.

Στις αρχές του έτους, η μη αδειοδοτημένη εκδήλωση με θέμα τον Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας στη Γλασκώβη, που προοριζόταν να είναι «το μέρος όπου τα όνειρα για σοκολάτα γίνονται πραγματικότητα», μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη.

Η εκδήλωση που προωθήθηκε ως μια καθηλωτική οικογενειακή εμπειρία, πραγματοποιήθηκε σε μια κακοδιακοσμημένη αποθήκη, μακριά από το μαγικό θαυμαστό μέρος που περίμεναν οι επισκέπτες.

Οι απογοητευμένοι πελάτες εξέφρασαν τα παράπονά τους, ενώ στο χώρο κλήθηκε ακόμη και η αστυνομία. Ευλογημένη η πρασινομάλλα Oompa Loompa, η οποία έμοιαζε να περνάει τη χειρότερη μέρα της ζωής της.

Η απουσία της Kate Middleton από τη δημοσιότητα τροφοδότησε όλων των ειδών τις θεωρίες συνωμοσίας, από ψιθύρους για έναν προβληματικό γάμο με επικείμενο διαζύγιο μέχρι τη μυστική δολοφονία της από τη βασιλική οικογένεια, η οποία τροφοδοτήθηκε εν μέρει από την ασυνήθιστη δήλωση του παλατιού του Κένσινγκτον σχετικά με την εγχείρηση στην κοιλιά της πριγκίπισσας και την επακόλουθη δημοσίευση μιας φωτογραφίας της Kate με Photoshop την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας.

Πάνω από δύο μήνες αργότερα, η Kate δημοσίευσε ένα βίντεο που αποκάλυπτε ότι είχε καρκίνο και ότι υποβαλλόταν σε προληπτική χημειοθεραπεία. Τον Ιούνιο, εμφανίστηκε ξανά δημοσίως, δείχνοντας πιο ευτυχισμένη και υγιής, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες «δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα».

I wasn’t in on this whole conspiracy about Kate Middleton missing and the royals covering it up until they dropped this obviously fake photo today to appease public concern.

I do photography, and work with post processing/editing a lot … here are just a few unexplainable issues pic.twitter.com/O0NBUpIYru

— Jon | Mark (@NerdyTeacher_) March 10, 2024