Μοb wives, brat, καουμπόικες μπότες και κοστούμια: Τα trends του 2024 είχαν λίγο από όλα

Πέρυσι τέτοια εποχή, ατενίζαμε το 2023 μέσα από ροζ φακούς επαφής, αναπολώντας τους ονειρεμένους κόσμους της Barbie, την κοριτσίστικη ηλικία, τα μαθηματικά των κοριτσιών και το girl dinner. Το 2024 όμως ήταν μια χρονιά καθαρού, αφιλτράριστου, Brat-ified χάους.

Η μόδα το 2024 ήταν μια σούπα από πολλά συστατικά. Υπήρξαν gothic στιγμές, prim and proper στιγμές, ό,τι θέλετε. Καθώς μια ταραχώδης χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, κάνουμε μια αναδρομή στις μεγαλύτερες τάσεις της μόδας του 2024.

To Mob wife κυριάρχησε στα trends του 2024

Μπορεί να μην το καταλάβατε, αλλά το στυλ τη γυναίκας του μαφιόζου «πέρασε» πολύ φέτος. Τον Ιανουάριο, οι πρώτες μέρες του 2024 έφεραν μαζί τους μία από τις πιο εντυπωσιακές τάσεις της χρονιάς, με ρολά, γούνα και λεοπάρ print.

Ξεκινώντας από το TikTok, καθώς η Gen Z ανακάλυψε για πρώτη φορά το Sopranos και το Scarface, το mob wife look σηματοδότησε μια ώριμη, λαμπερή κίνηση μακριά από την κοριτσίστικη διάθεση της κοκέτας του 2023.

Ακόμα και ο Φράνσις Φορντ Κόπολα συμμετείχε: «Ακούω ότι η «αισθητική της γυναίκας του μαφιόζου» επιστρέφει…» έγραψε στο Instagram, και για μια σύντομη στιγμή τουλάχιστον, είχε δίκιο.

Η άνοδος και η πτώση του μεσοδυτικού στοιχείου

Το pop αμερικάνικο είδωλο Lana Del Rey ήταν επικεφαλής της Coachella τον Απρίλιο, δήλωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα «southern gothic» άλμπουμ και παντρεύτηκε ακόμη και έναν ξεναγό αλιγάτορα. Η Chappell Roan και το ντεμπούτο άλμπουμ της The Rise and Fall of a Midwest Princess κατέλαβαν τον πλανήτη, ενώ εμφανιζόταν στη σκηνή ντυμένη ως Lady Liberty.

Εν τω μεταξύ, τον Φεβρουάριο, η Beyoncé έκλεψε τις εντυπώσεις από τον Usher στο Superbowl, όταν ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ, Cowboy Carter – ακολουθούμενη από ένα σωρό ρούχα εμπνευσμένα από την κάντρι και το γουέστερν. Μην με παρεξηγήσετε, οι καουμπόικες μπότες ήταν η πιο hot τάση του καλοκαιριού τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά μεταξύ του άλμπουμ της Bey, του cowboy boyfriend της Bella Hadid, της Louis Vuitton του Pharrell και της Chloe της Chemena Kamali, τα λάσο ήταν τεράστια το 2024.



Brat

Δεν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρης ανασκόπηση του 2024 χωρίς να αναφερθεί κάπου ο όρος «Brat». Φυσικά, το άλμπουμ που διαμόρφωσε το καλοκαίρι είχε αντίκτυπο και στη μόδα. Ακριβώς όπως το βασιλικό μοβ του Prince και το μπλε του Yves Klein, το πράσινο του λάιμ θα συνδεθεί τώρα και για πάντα με το νεαρό κορίτσι από το Essex, την Charli xcx.

Σε κάθε φεστιβάλ φέτος το καλοκαίρι, η φλούο απόχρωση ήταν παντού, από σημαίες μέχρι μπλουζάκια, καπέλα και τσάντες. Όμως δεν ήταν μόνο το χρώμα που μπήκε στις γκαρνταρόμπες, η αισθητική των Brat ξεκίνησε με το μουσικό βίντεο «360» της Charli, στο οποίο εμφανίζονται τα It-girls Julia Fox, Chloë Sevigny, Rachel Sennott και Gabbriette, φορώντας λευκά γιλέκα εμποτισμένα με κρασί, γκρίνια μονοχρωματικά σύνολα και καλσόν τύπου Saint Laurent.

Κοστουμαριστείτε

Τα κοστούμια επανήλθαν στην επικρατούσα τάση με μεγάλο τρόπο στα trends του 2024. Ο Thom Browne έβαλε την Janet Jackson να φορέσει κοστούμι για την παγκόσμια περιοδεία της, ο The Dare τράβηξε την προσοχή μας με τη skinny γραβάτα του και το κοστούμι Gucci, η Doechii ζήτησε από τους θαυμαστές της να φορέσουν preppy μόδα στις συναυλίες της, το ίδιο και η Flowerovlove.

Αλλού, τα queer Gen Z icons, από την Billie Eilish μέχρι την Amy Spalding του I Kissed A Girl, έγιναν πρωτοπόροι του συνδυασμού πουκάμισο και γραβάτα, και άλλοι μουσικοί ακολούθησαν επίσης το παράδειγμά τους – η ισλανδική μπάντα Inspector Spacetime, η Λονδρέζα Chloe Qisha και το μελαγχολικό τρίο European Vampire- τύφλα να έχουν οι Kraftwerk σαν να λέμε.

Στην πασαρέλα, το τοπίο ήταν παρόμοιο, με μάρκες όπως οι Thom Browne, Saint Laurent και Miu Miu να παρουσιάζουν συλλογές με boxy, preppy, σιλουέτες. Το σπουδαίο με αυτή την τάση; Ταιριάζει σε όλους.

Φούστες παντού και πάντα

Πρόκειται για μια τάση για την οποία η Trinny Woodall κάνει εκστρατεία από τη δεκαετία του ’90: η φούστα (ή το φόρεμα) πάνω από ένα παντελόνι επέστρεψε φέτος. Στο TikTok, το hashtag #skirtoverpants έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, ενώ εν τω μεταξύ Λονδρέζοι σχεδιαστές όπως οι Johanna Parv, Conner Ives και Chopova Lowena δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να στείλουν τον αμφιλεγόμενο συνδυασμό στην πασαρέλα.

Μια φούστα-φούσκα

Μιλώντας για φούστες, υπήρχε μια που κυριάρχησε το 2024. Αυτό το καλοκαίρι, είτε στο All Points East είτε στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, η ατίθαση φουσκωτή φούστα έκανε μια από τις πιο γρήγορες μεταβάσεις της χρονιάς από την πασαρέλα στο mainstream. Έχοντας εμφανιστεί στις συλλογές των Chopova Lowena, Aaron Esh, Jacquemus, Miss Claire Sullivan και HRH, δεν άργησαν να μετατραπούν τα πάρκα του Λονδίνου σε μπάνια με φούσκες. Δεν εξαφανίστηκαν ούτε για το χειμώνα, οι μάρκες απλώς έφτιαξαν μακρύτερες εκδοχές – ή, όπως στην περίπτωση της Chopova, έβαλαν παντελόνια από κάτω. Αυτή η φούσκα δεν πρόκειται να σκάσει σύντομα.

Street Style του τρόμου

Κατά τη διάρκεια των επιδείξεων της περασμένης σεζόν SS25, το street style πήρε μια τρομακτική τροπή – και μάλιστα πολύ πριν από τις Απόκριες. Από τα προεξέχοντα κέρατα μέχρι τα αιματοβαμμένα δόντια και τα heavy metal-wear, η μόδα έγινε όλο και πιο απωθητική το 2024, σαν σκοτεινή, απρόσιτη πανοπλία που προορίζεται να αποτρέψει τους περαστικούς.

Βέβαια, ο βασιλιάς και η βασίλισσα της τάσης, ο Rick Owens και η Michèle Lamy, είναι εδώ και δεκαετίες αφοσιωμένοι στο look αυτό. Μια σειρά από ταινίες τρόμου προστέθηκαν στο gothic κίνημα, από το The Substance μέχρι το Nosferatu, έπειτα υπάρχει η σχεδιάστρια μόδας Dilara Fındıkoğlu, η καλλιτέχνης Fecal Matter, καθώς και το τελευταίο αναγνωστικό υλικό της Tish Weinstock How To Be A Goth.

Όπως έθεσε κάποτε ο Lamy, «το πραγματικό στυλ δεν είναι έκφραση πλούτου ή έστω γούστου, αλλά εκδήλωση της ψυχής». Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε η ψυχή της μόδας μόλις έγινε πολύ πιο σκοτεινή.

Η καλή τύχη ως σημαία προσωπικότητας

Το 2024, τα γούρια της τσάντας έγιναν ο τρόπος για να γνωστοποιήσετε την προσωπικότητά σας στον κόσμο. Παιχνιδιάρικες καρφίτσες, κονκάρδες και γούρια στόλισαν τις τσάντες των επισκεπτών των επιδείξεων την περασμένη σεζόν της μόδας, με τους Miu Miu, Balenciaga και Coach να στέλνουν γοητευτικές προσθήκες στις πασαρέλες.

Ο Marc Jacobs μόλις μπήκε επίσης στο «άρμα» των γούριων τσάντας, με την Vaquera Stam Bag. Όπως οι περισσότερες τάσεις, το TikTok έδωσε ένα χέρι βοήθειας, όπως και ο όρος «Birkin-ifying», που πήρε το όνομά του από τον τρόπο με τον οποίο η Jane Birkin στόλισε την ομώνυμη Hermès. Στη δική της, η Jane πρόσθεσε αρκετές χάντρες και αυτοκόλλητα, συμπεριλαμβανομένης της ιαπωνικής σημαίας. Τι λένε τα γούρια σας για εσάς;

*Πηγή: www.dazeddigital.com, Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram- dilarafindikoglu