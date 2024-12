Τουλάχιστον 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 550 τραυματίστηκαν από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Σίντο στη Μοζαμβίκη, ανακοίνωσε σήμερα το κρατικό ινστιτούτο αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών σε αυτή τη χώρα της νοτιοαφρικανικής χώρας, σε νεότερο απολογισμό της φυσικής καταστροφής.

Ο αριθμός των θυμάτων από τον κυκλώνα στη Μοζαμβίκη, που έπληξε την αφρικανική ήπειρο την Κυριακή μετά το καταστροφικό πέρασμα από το μικρό γαλλικό νησί της Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό, αυξήθηκε κατά σχεδόν 30 θανάτους μέσα μια μέρα.

Παράλληλα σχεδόν 40.000 σπίτια έχουν καταστραφεί στη χώρα, μια από τις φτωχότερες στον πλανήτη, σύμφωνα με το κρατικό ινστιτούτο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🆕 Urgent: At least 180,000 people in northern #Mozambique are in critical need after #CycloneChido made landfall this week.

Within less than 24 hours, WFP teams were on the ground delivering lifesaving food and have so far reached thousands of people in Pemba and Mecufi. pic.twitter.com/uqORTdV8lY

— World Food Programme (@WFP) December 19, 2024