ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0: Προβάδισμα πρόκρισης με Λαμέλα (vid)

Προβάδισμα πρόκρισης για τη συμμετοχή της στη φάση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος πήρε η ΑΕΚ που νίκησε τον ΠΑΟΚ με 1-0 στην «OPAP Arena». Το γκολ του Έρικ Λαμέλα ήταν εκείνο που χώρισε τις δύο ομάδες, σε ένα παιχνίδι που η Ένωση είχε τις περισσότερες κλασικές ευκαιρίες και οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούσαν να βρεθούν με αξιώσεις στην εστία του Μπρινιόλι και να απειλήσουν.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το πρώτο δεκάλεπτο να είναι ανταγωνιστικό χωρίς κάποια ευκαιρία μπροστά από τις δύο εστίες. Η ΑΕΚ απείλησε με δύο κεφαλιές των Μήτογλου (14′) και Λαμέλα (17′) όμως στην πρώτη περίπτωση ο Κοτάρκσκι μπλόκαρε και στη δεύτερη η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 21′ όμως η Ένωση κέρδισε πέναλτι μετά από ασυνεννοησία των Κοτάρσκι-Μπάμπα, ο Κροάτης κίπερ ανέτρεψε τον Λαμέλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μαρσιάλ, με τον Κοτάρσκι να τον σταματά και στο… ριμπάουντ ο Χατζισαφί σκόραρε. Το τέρμα όμως ακυρώθηκε αφού ο Ιρανός είχε πατήσει νωρίτερα από το επιτρεπτό στην περιοχή.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα συνέχισε πάντως να πιέζει. Στο 27′ ο Πινέδα αμαρκάριστος αστόχησε με το κεφάλι και στο 30′ ο Λαμέλα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, ο Μουκουντί βρέθηκε σε θέση βολής μετά το κόρνερ του Λαμέλα, όμως ο Καμερουνέζος έστειλε την μπάλα άουτ. Έτσι το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Μπράντον να πατά περιοχή, αλλά το σουτ του απομακρύνθηκε από τον Μπρινιόλι. Η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο 53′ με δράστη τον Έρικ Λαμέλα. Ο Πινέδα πέρασε την μπάλα στον Μαρσιάλ, ο Γάλλος έκανε το γύρισμα και ο Λαμέλα με πλασέ από το σημείο του πέναλτι έγραψε το 1-0. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει με τον Μπάμπα που βρέθηκε σε καλό σημείο στο 66′, όμως αστόχησε.

Στο 71′ οι Θεσσαλονικείς σκόραραν με τον Σαμάτα, αλλά ο Αφρικανός φορ ήταν σε θέση οφσάιντ. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Ντέγιαν Λόβρεν με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από υπόδειξη του VAR. Τίποτα όμως δεν άλλαξε με το 1-0 να είναι ο τελικό αποτέλεσμα.

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Ρότα, Μήτογλου, Χατζισαφί, Γιόνσον, Πινέδα (80′ Μάνταλος), Περέιρα (80′ Φερνάντες), Γκαρσία (65′ Πιερό), Λαμέλα (73′ Σιμάνσκι), Μαρσιάλ.

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Σάστρε, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Καμαρά (56′ Σβαμπ), Ζίβκοβιτς (75′ Ντεσπόντοβ), Κωνσταντέλιας, Τάισον (68′ Τισουντάλι), Τόμας (56′ Σαμάτα).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων της φάσης των «8»

ΟΦΗ – Παναχαϊκή 5-0

Πανιώνιος – Αστέρας Τρίπολης 0-2

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

Ατρόμητος/Παναθηναϊκός (1-2) – Ολυμπιακός (εκκρεμεί η ρεβάνς του Ατρόμητος-Παναθηναϊκός)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Πανιώνιος vs Αστέρας Τρίπολης / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ