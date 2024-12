Βίντεο κατέγραψε τη τρομακτική στιγμή που ένα αυτοκίνητο μπαίνει μέσα σε κουρείο στο Χιούστον, τραυματίζοντας αρκετούς πελάτες, μεταξύ των οποίων και ένα 10χρονο παιδί.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης δείχνει το SUV να περνάει κυριολεκτικά μέσα από το μαγαζί.

Δευτερόλεπτα πριν το τρομακτικό συμβάν —που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου— βλέπουμε ορισμένους πελάτες και το προσωπικό να τρέχουν προς την έξοδο. Έπειτα το όχημα με τεράστια ταχύτητα εισβάλλει στο κουρείο και καταλήγει μέσα στον τοίχο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα εκείνη τη στιγμή εντός του κουρείου ήταν 25 άτομα συνολικά.

«Ήταν ένα συνηθισμένο Σάββατο με κουρέματα. Τελείωσα τον πελάτη μου και ετοιμαζόμουν να βάλω το 10χρονο παιδί στην καρέκλα», δήλωσε ο κουρέας Chez Robertson.

Ένα μέλος του προσωπικού είπε: «Το παιδί πάει πολύ καλύτερα και τώρα αναρρώνει στη ΜΕΘ. Ζητώ απλώς να συνεχίσετε να προσεύχεστε για τον μικρό μας φίλο».

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη σύγκρουση του αυτοκινήτου με την επιχείρηση, ούτε η κατάσταση υγείας του οδηγού.

Δείτε το βίντεο:

Chaos at a barber shop as an SUV crashes through the front, injuring several pic.twitter.com/PtJmvWcsCj

— Criminal Tube (@CriminalTube) December 18, 2024