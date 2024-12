Θα είναι πολύ δύσκολο να ρίξουμε τις τιμές στα είδη παντοπωλείου λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» να μειωθούν οι τιμές των παντοπωλείων τώρα που έχουν αυξηθεί, αλλά προέβλεψε ότι θα μειωθούν. Σε μια εκτενή συνέντευξη στο περιοδικό Time, ο μέλλων πρόεδρος των ΗΠΑ έπιασε έναν πιο μετρημένο τόνο από ό,τι στην προεκλογική εκστρατεία.

Αλλά ερωτηθείς αν η προεδρία του θα είναι αποτυχία αν δεν μειωθούν οι τιμές των τροφίμων, απάντησε: «Δεν το νομίζω».

«Κοιτάξτε, τις ανέβασαν. Θα ήθελα να τις μειώσω. Είναι δύσκολο να μειώσεις τα πράγματα από τη στιγμή που έχουν ανέβει. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι θα το κάνουν. Νομίζω ότι αυτή η ενέργεια θα τους ρίξει. Νομίζω ότι μια καλύτερη αλυσίδα εφοδιασμού θα τα ρίξει», δήλωσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η αλυσίδα εφοδιασμού είναι «ακόμη σπασμένη».

Here’s a montage of Trump repeatedly promising to “end inflation” and specifically lower the cost of groceries.

Today, however, Trump told Time magazine that he likely won’t be able to lower prices, saying: “It’s hard to bring things down once they’re up” pic.twitter.com/CmowE01YwS

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 12, 2024