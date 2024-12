Σύριοι αντάρτες λένε ότι άρχισαν επίθεση κατά των κουρδικών δυνάμεων στη Μανμπίτζ στη βόρεια Συρία

Σύροι αντάρτες ανακοίνωσαν πως άρχισαν επίθεση εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στην πόλη Μανμπίτζ της βόρειας Συρίας, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Άμυνας της Συριακής Μεταβατικής Κυβέρνησης που αναρτήθηκε στο X σήμερα, αλλά φέρει ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου.

Ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, ενός συνασπισμού στον οποίο κυριαρχούν οι Κούρδοι μαχητές, χαιρέτισε σήμερα την «ιστορική» στιγμή που ζουν οι Σύροι με την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, ενός «δικτάτορα» που ανέβηκε στην εξουσία πριν από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.

«Ζούμε στη Συρία ιστορικές στιγμές όντας μάρτυρες της πτώσης του δικτατορικού καθεστώτος στη Δαμασκό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διοικητής Μαζλούμ Αμπντί.

«Αυτή η αλλαγή είναι μια ευκαιρία για να οικοδομήσουμε μια νέα Συρία βασισμένη στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, η οποία να εγγυάται τα δικαιώματα όλων των Σύρων», πρόσθεσε.

Δείτε χάρτη της Συρίας:

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι, Σύροι αντάρτες έκαναν έφοδο στην πρεσβεία του Ιράν αφού κατέλαβαν τη Δαμασκό, μετέδωσε σήμερα ο αγγλόφωνος ιρανικός τηλεοπτικός σταθμός Press TV.

Δείτε σχετικό βίντεο:

