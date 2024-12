Η κρίση της Μάντσεστερ Σίτι επηρεάζει και τον Χάαλαντ – Τι συμβαίνει με τον Νορβηγό «killer» (vids)

Η Μάντσεστερ Σίτι περνάει τεράστια κρίση, καθώς στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις έχει μόλις μία νίκη, μία ισοπαλία και έξι ήττες. Μεγάλη κρίση περνάει και ο αρχισκόρερ της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός επιθετικός έχει σκοράρει μόλις δύο γκολ από τις 22 Σεπτεμβρίου, με τη γενικότερη κατρακύλα των «πολιτών» να τον έχει επηρεάσει και τον ίδιο προσωπικά.

Η αλήθεια είναι ότι ο Χάαλαντ άρχισε να πετυχαίνει γκολ με τρομερή ταχύτητα στο τρέχον αγγλικό πρωτάθλημα: 10 στις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Αλλά μετά από εκείνο το τέρμα κόντρα στην Άρσεναλ… μπλακ άουτ!

