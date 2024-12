Λουτσία Πόντι: Η 18χρονη εγγονή της Σοφία Λόρεν έκανε το Παρίσι να παραμιλάει

Η Λουτσία Πόντι, εγγονή της θρυλικής Σοφία Λόρεν, έκανε το λαμπερό της ντεμπούτο στο 2024 Le Bal des Débutantes, έναν από τους πιο κομψούς και φιλανθρωπικούς ετήσιους χορούς, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 30 Νοεμβρίου. Ο χορός, στον οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο περίπου 20 νεαρές γυναίκες ηλικίας 16 έως 22 ετών, έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν διάσημες προσωπικότητες όπως οι Λίλι Κόλινς, Μάργκαρετ Κουάλεϊ, Άβα Ελίζαμπεθ Φιλίπ και Σκάουτ ΛαΡού Γουίλις.

Η 18χρονη Λουτσία τράβηξε τα βλέμματα, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα του Giorgio Armani Privé. Το στράπλες φόρεμα είχε πλισέ φούστα σε γραμμή Α, με κρεμ και ανθρακί γκρι ρίγες, ενώ η λεπτή δαντέλα με χάντρες πρόσθεσε μια πινελιά πολυτέλειας. Η οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων των γονιών της, Σάσα Αλεξάντερ και Εντουάρντο Πόντι, ήταν παρούσα για να τη στηρίξει.

Η μητέρα της μοιράστηκε συγκινητικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση, γράφοντας: «Όταν η Λουτσία ήταν μικρό κορίτσι και της λέγαμε να ΄φέρεται σαν κυρία’, πάντα θύμωνε και έλεγε ‘δεν είμαι κυρία’. Αυτό σκεφτόμουν συνέχεια αυτό το Σαββατοκύριακο παρακολουθώντας τη νεαρή γυναίκα μας στο @lebal.paris. Τι αξέχαστο γκαλά που συγκέντρωσε χρήματα για φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά».

Σε συνέντευξή της στο Hello!, η Λουτσία Πόντι αποκάλυψε τη σκέψη πίσω από την επιλογή του φορέματός της: «Έχω την τάση να επιλέγω φορέματα ή ρούχα που με κάνουν να νιώθω αυτοπεποίθηση αλλά και να είναι άνετα όταν τα φοράω. Είχα κοιτάξει πολλά φορέματα που είχαν παρουσιαστεί στο Le Bal τα προηγούμενα χρόνια και όλα αντιπροσώπευαν τα κορίτσια τόσο όμορφα. Ήλπιζα απλώς να βρω ένα φόρεμα που θα έκανε το ίδιο και για μένα».

Αναφέρθηκε επίσης στην επιρροή της γιαγιάς της στο στυλ της: «Η γιαγιά μου πίστευε πάντα στη διαχρονική κομψότητα και στη σημασία του να φοράς κάτι που αντανακλά τον πραγματικό σου εαυτό. Μεγαλώνοντας, μου δίδαξε την αξία της απλότητας, της υψηλής ραπτικής και του να προσθέτεις πάντα μια πινελιά μοναδικότητας στο ντύσιμό σου. Η γκαρνταρόμπα της ήταν γεμάτη με κομμάτια που έλεγαν μια ιστορία, και αυτή η νοοτροπία έχει περάσει μέσα μου».

Η Λουτσία Σοφία Πόντι γεννήθηκε τον Μάιο του 2006. Ο πατέρας της, Εντουάρντο, είναι Ιταλός σκηνοθέτης και γιος της Σοφία Λόρεν, ενώ η μητέρα της, Σάσα Αλεξάντερ, είναι Αμερικανίδα ηθοποιός με συμμετοχές σε σειρές όπως το «Grey’s Anatomy», το «Dawson’s Creek», αλλά και σε ταινίες όπως το «He’s Just Not That Into You».

Η Λουτσία είναι ένα από τα τέσσερα εγγόνια της Σοφία Λόρεν και διατηρεί στενή σχέση με τη γιαγιά της, όπως δήλωσε: «Η γιαγιά μου και εγώ είμαστε πολύ κοντά. Την επισκεπτόμαστε συχνά στη Γενεύη και έρχεται να μας επισκεφτεί και στο Λος Άντζελες. Την αγαπώ πολύ και παρά την απόσταση, περνάμε άπλετο χρόνο μαζί».

Παρά τη συμμετοχή της στο λαμπερό γκαλά, η Λουτσία Πόντι θέλει να κρατάει την προσωπική της ζωή ιδιωτική. Ωστόσο, αποκάλυψε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της: «Ήμουν χορεύτρια σε αγωνιστικό επίπεδο για 14 χρόνια πριν από το κολέγιο, οπότε έχω μεγάλη εμπειρία με το βαλς».

Το περασμένο καλοκαίρι, η μητέρα της μοιράστηκε στιγμιότυπα από την κοινή τους παρουσία στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια της περιοδείας Eras Tour.

