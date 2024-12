Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τάχθηκε για άλλη μια φορά χθες Τρίτη υπέρ του τερματισμού της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και της εγκαθίδρυσης παλαιστινιακού κράτους, συγκαλώντας για τον Ιούνιο του 2025 διεθνή σύνοδο με σκοπό να προωθηθεί η λύση των δύο κρατών.

Με απόφασή της που υιοθετήθηκε με 157 ψήφους υπέρ, 8 κατά (συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ουγγαρίας) και 7 αποχές, στο πλαίσιο της ετήσιας εξέτασης του παλαιστινιακού ζητήματος, η ΓΣ «επαναβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξή της, βάσει του διεθνούς δικαίου, στη λύση που προβλέπει πως θα υπάρχουν δυο κράτη, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν πλάι-πλάι, με ειρήνη και ασφάλεια, με αναγνωρισμένα σύνορα, στη βάση των προ του 1967 συνόρων».

Επιμένοντας στην ανάγκη να διεξαχθούν «αξιόπιστες διαπραγματεύσεις» στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Εγγύς Ανατολή, η ΓΣ αποφάσισε να συγκληθεί τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη «διεθνής διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την ειρηνική επίλυση του ζητήματος της Παλαιστίνης και την εφαρμογή της λύσης των δυο κρατών», στην οποία θα συμπροεδρεύσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Μέχρι τότε, το κείμενο παροτρύνει τα μέρη να ενεργήσουν «με υπεύθυνο τρόπο» για να αντιστραφούν «οι αρνητικές τάσεις», συμπεριλαμβανομένων «όλων των μέτρων που λαμβάνονται επί του πεδίου και αντίκεινται προς το διεθνές δίκαιο».

