Ο Γκίντεον Σάαρ, ο νέος Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι υπάρχει «κάποια πρόοδος» όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ «συνεργάζεται με τους Αμερικανούς για το θέμα».

Ο Σάαρ δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για μια διευθέτηση εάν η Χεζμπολάχ συμφωνήσει να απομακρυνθεί από τα σύνορα και να υποχωρήσει πέρα από τον ποταμό Λιτάνι, σύμφωνα με το ψήφισμα 1701 του ΟΗΕ.

