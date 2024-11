Η τελευταία γαλοπούλα του Μπάιντεν – Από που ήρθε η περίεργη παράδοση της απονομής χάριτος στο πτηνό;

Ο πρόεδρος Μπάιντεν έδωσε χάρη σε δύο γαλοπούλες από τη Μινεσότα τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ετήσια παράδοση του Λευκού Οίκου για την απονομή «αμνηστίας» σε γαλοπούλες.

Ήταν η τελευταία αμνηστία γαλοπούλας που έδωσε ο Μπάιντεν ως πρόεδρος, προτού ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει να συνεχίσει την παράδοση.

Οι φετινές γαλοπούλες, Peach και Blossom, πήραν το όνομά τους από το λουλούδι της πολιτείας του Ντέλαγουερ, το άνθος του ροδάκινου, το οποίο συμβολίζει την αντοχή.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είχα την τιμή να συνεχίσω αυτή την παράδοση δίνοντας χάρη στο Peanut Butter and Jelly (Φυστικοβούτυρο και Μαρμελάδα), στο Chocolate and Chip (Σοκολάτα και Μπισκότο), στο Liberty and Bell (Ελευθερία και Καμπάνα)», είπε ο Μπάιντεν στο πλήθος που βρισκόταν Λευκού Οίκου, με τις γαλοπούλες να ακούγονται περιστασιακά στο βάθος.

«Και σήμερα, η Peach και η Blossom θα ενταχθούν στα ελεύθερα πουλιά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

«Με βάση την ιδιοσυγκρασία σας και τη δέσμευσή σας να γίνετε παραγωγικά μέλη της κοινωνίας, δίνω δια του παρόντος χάρη στην Peach και την Blossom!» δήλωσε.

Όμως ο πρόεδρος πήρε έναν πιο σοβαρό τόνο καθώς ολοκλήρωνε τις δηλώσεις του.

«Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια πιο σοβαρή νότα. Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου εδώ στην Ουάσινγκτον», είπε.

«Είναι επίσης η τελευταία φορά που μιλάω εδώ ως πρόεδρός σας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι ήταν η τιμή της ζωής μου. Είμαι για πάντα ευγνώμων».

Οι γαλοπούλες έμειναν σε μια πολυτελή σουίτα στο ξενοδοχείο Willard Intercontinental κοντά στον Λευκό Οίκο τις ημέρες που προηγήθηκαν, μια παράδοση για τις γαλοπούλες που περιμένουν τη μοίρα τους.

Και οι δύο γαλοπούλες θα κατευθυνθούν στη Farmamerica, στο κέντρο αγροτικών προϊόντων στη Γουασέκα της Μινεσότα, για να ζήσουν τις υπόλοιπες μέρες τους ειρηνικά, μακριά από το τραπέζι των Ευχαριστιών.

Η παράδοση της «αμνηστίας της γαλοπούλας» στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί μία σχετικά πρόσφατη προσθήκη στην λίστα των Αμερικάνων.

Χρονολογείται από τα μέσα του 20ου αιώνα, με τις ρίζες της στις προεδρικές εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Κάποιοι πιστώνουν στον Αβραάμ Λίνκολν την πρώτη αμνηστία γαλοπούλας, ο οποίος, μετά από προτροπή του γιου του Ταντ, χάρισε τη ζωή σε μια γαλοπούλα που είχε παραδοθεί στον Λευκό Οίκο για το χριστουγεννιάτικο δείπνο, σύμφωνα με την Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου.

President Biden participates in National Thanksgiving Turkey Pardoning Ceremony – LIVE gobble-to-gobble coverage at 11am ET on C-SPAN https://t.co/Ae5LmVE6Tv pic.twitter.com/DLRH7Cv198

Ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι λέγεται ότι ήταν ο πρώτος που «άφησε τη γαλοπούλα να φύγει», όταν αποφάσισε να μην φάει τη γαλοπούλα που του παρουσιάστηκε για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ωστόσο δεν έδωσε στο πτηνό επίσημη χάρη.

Η πρώτη επίσημη αμνηστία γαλοπούλας έγινε επί προέδρου Τζορτζ Μπους. Κατά τη διάρκεια μιας τελετής στον Λευκό Οίκο, ο Μπους έκανε την επίσημη χειρονομία της απονομής χάριτος και από τότε η πρακτική αυτή έγινε ετήσια παράδοση.

Έκτοτε, κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει την παράδοση της απονομής χάριτος σε μία ή περισσότερες γαλοπούλες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, συχνά με ανάλαφρες τελετές και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.

Για τον Μπάιντεν η φετινή απονομή χάριτος γαλοπούλας θα είναι η τελευταία του, όπως δήλωσε και ο ίδιος στον λόγο του.

Ωστόσο, η PETA θέλει να είναι η τελευταία απονομή, τελεία και παύλα.

