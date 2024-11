Το βίντεο του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στο οποίο φαίνεται να περιπλανιέται στη ζούγκλα του Αμαζονίου, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο συγκεκριμένο πλάνο ο Μπάιντεν φαίνεται να κατευθύνεται στο δάσος, αντί να ακολουθήσει το μονοπάτι μπροστά του, μετά το τέλος της ομιλίας του.

Το βίντεο τραβήχτηκε την Κυριακή, στο τέλος της συνέντευξης τύπου του Τζο Μπάιντεν από μια δασώδη περιοχή της πόλης Μανάους στην Βραζιλία, όπου συζήτησε τις προσπάθειες της κυβέρνησής του για την καθαρή ενέργεια και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στον Αμαζόνιο.

Το στιγμιότυπο με τον Τζο Μπάιντεν να εξαφανίζεται από το τοπίο, φυσικά προκάλεσε αίσθηση.

Οι χρήστες άρχισαν να αναρωτιούνται «πού στο καλό πηγαίνει».

«Τώρα που μπορεί να αποσυρθεί, κάνει όλες τις παράπλευρες αποστολές» έγραψε ένας.

«Φίλε, μόλις χαιρέτησε και εξαφανίστηκε στη ζούγκλα;» αναρωτήθηκε ένας άλλος χρήστης, ενώ ένας τέταρτος σχολίασε: «Αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο μυστηριώδης. Πού μπορεί να πηγαίνει τώρα;».

Δείτε το βίντεο:

Joe Biden becomes the first sitting US President to visit the Amazon Rainforest. pic.twitter.com/jdO9O73DoC

— Pop Base (@PopBase) November 17, 2024