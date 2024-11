Ο Ρόι Κιν τσακώθηκε με οπαδό: «Θα σε περιμένω στο πάρκινγκ» (vid)

Η αύρα του Ρούμπεν Αμορίμ δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ήρθε ισόπαλη με 1-1 στην έδρα της Ίμπσουϊτς για την Premier League.

Το εντυπωσιακό είναι πως το γεγονός της βραδιάς στο «Πόρτμαν Ρόουντ» δεν ήταν οι δύο χαμένοι βαθμοί των «κόκκινων διαβόλων» αλλά ένα άσχημο συμβάν που έλαβε χώρα λίγη ώρα μετά από το τέλος του ματς και το οποίο είχε ως πρωταγωνιστή τον Ρόι Κιν.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν σχολιαστής στη βρετανική τηλεόραση ετοιμαζόταν να βγει στον αέρα της εκπομπής στο Sky Sports, όταν άκουσε έναν οπαδό να τον «στολίζει», με τον Ιρλανδό να μην μένει με σταυρωμένα τα χέρια και να αποφασίζει να δράσει.

Roy Keane’s just offered an Ipswich fan out in the car park😭😭😭

“I’ll wait for you in the car park and we can discuss it!”😳 pic.twitter.com/gJsEQkU1Ow

— The 44 ⚽ (@The_Forty_Four) November 24, 2024