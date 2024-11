Ο «πόλεμος» του Μάντσεστερ θα κριθεί στα… 80 εκατ. ευρώ

Το Μάντσεστερ είναι… χωρισμένο στα δύο, απ΄ τη μια η κόκκινη πλευρά κι απ’ την άλλη η γαλάζια.

Από την μία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και από την άλλη η Μάντσεστερ Σίτι. Και κάπου στην… μέση, σε διαδικασία αναμονής ο Βίκτορ Γιόκερες, ο σέντερ φορ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας που… τρελαίνει κόσμο με τις εμφανίσεις του.

Και αυτός ο χαμός έχει φέρει (μεταγραφική) αναστάτωση στα δύο μεγαθήρια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο 26χρονος στράικερ είναι στο «στόχαστρο» πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, αλλά υπάρχουν δύο (Γιουνάιτεντ και Σίτι) που έχουν το προβάδισμα στην «κούρσα» για τον Σουηδό επιθετικό.

Το ρεπορτάζ της Sun μάλιστα αναφέρει πως οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ είναι αποφασισμένες να κάνουν την υπέρβαση για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μεταγραφής, επισημαίνοντας μάλιστα πως η «μάχη» για την απόκτηση του παίκτη θα είναι «ομηρική».

Η ρήτρα που έχει στο συμβόλαιό του ο Γιόκερες με την Σπόρτινγκ είναι σχεδόν 80 εκατ. ευρώ και γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μιλάμε για ποσό το οποίο έχουν την άνεση να δώσουν και οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ.

Το θέμα λοιπόν είναι ποια ομάδα θα επιλέξει τελικά ο ίδιος ο παίκτης και αν υπάρχουν διαπραγματευτικά «όπλα» για τους δύο αγγλικούς συλλόγους.

Man Utd and Man City ready for £65m Viktor Gyokeres transfer scrap as BOTH sides think they have secret weapon https://t.co/HTM36ljMff

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 24, 2024