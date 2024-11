Ασταμάτητος Γιόκερες: 58 γκολ σε 55 ματς μέσα στο 2024 και… συνεχίζει (vid)

Δεν μπορεί να σταματήσει να σκοράρει ο Βίκτορ Γιόκερες, που πέτυχε… καρέ, κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν, όπου η Σουηδία επικράτησε με 6-0 και έτσι προβιβάστηκε στη League B του Nations League.

Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ, μετράει πλέον 32 γκολ την τρέχουσα περίοδο, σε όλες τις διοργανώσεις με τον σύλλογο και την εθνική του ομάδα, ενώ σε 55 ματς μέσα στο 2024, έχει… 58 (!) γκολ και 16 ασίστ.

Μάλιστα, οι επιδόσεις του Γιόκερες τον κατατάσσουν ως τον κορυφαίος σκόρερ τόσο στο Nations League, όσο και στο φετινό Champions League, την ώρα που στο πορτογαλικό πρωτάθλημα (Primeira Liga) είναι επίσης πρώτος σκόρερ. Βέβαια ο Σουηδός δεν σκοράρει μόνο, αλλά δίνει και ασίστ, αφού είναι ο κορυφαίος στη σχετική λίστα στο φετινό Nations League.

🇸🇪 Viktor Gyökeres reaches 32 season goals with four more scored tonight…

◉ Nations League top goalscorer.

◉ Champions League joint top goalscorer.

◉ Portuguese League top goalscorer.

◉ Nations League top assistman.

39 G/A for club and country, in November. pic.twitter.com/TcycDsyoQH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2024