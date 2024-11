Η «τεσσάρα» κόντρα στην ΑΕΚ «εκτόξευσε» τον Ολυμπιακό – Το +11% και τα δεδομένα στη μάχη του τίτλου (pic, vid)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία σπουδαία εμφάνιση το βράδυ της Κυριακής στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, επικράτησε με 4-1 της ΑΕΚ και «πάτησε» μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν σε μεγάλη μέρα τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος σκόραρε τρεις φορές απέναντι στην Ένωση, ενώ ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν αυτός που έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα για την ομάδα του Χοαέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός, μετά το μεγάλο διπλό στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ, «καθάρισε» και την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα και είναι στην κορυφή με 24 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 23 και τον Παναθηναϊκό να βρίσκειται στους 22 μετά τη νίκη στις καθυστερήσεις στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού.

Η «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου έχει πάρει «φωτιά», όμως η τεσσάρα του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ έφερε νέα δεδομένα και ανέβασε κατακόρυφα τις πιθανότητες των Πειραιωτών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Football Meets Data.

Η γνωστή σελίδα, που ασχολείται με τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις και παρουσίασε τις πιθανότητες για την ελληνική Super League, μετά τη 12η αγωνιστική και το πάρτι που έκανε ο Ολυμπιακός επί της ΑΕΚ στο Φάληρο.

Σύμφωνα λοιπόν, με αυτό, οι Πειραιώτες «εκτόξευσαν» τις πιθανότητες τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς με την τεσσάρα επί της Ένωσης, πήγαν στο +11% σε σχέση με μία αγωνιστική νωρίτερα, ενώ οι κιτρινόμαυροι έπεσαν κατά 9%.

Από εκεί και πέρα, αύξηση στο ποσοστό του (+2%) πήρε και ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με 2-1 στο τέλος, ενώ η ήττα του Άρη από τον Βόλο με 1-0 έριξε τις πιθανότητες της ομάδας του Άκη Μάντζιου κατά 4%.

