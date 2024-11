Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 12η αγωνιστική της Super League (20:30), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης να κάνει γνωστή την 11άδα των Πειραιωτών.

Ο Βάσκος τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με 4-2-3-1, έχοντας τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακιτης και Γκαρθία θα είναι οι δύο στα χαφ, με Τσικίνιο, Κωστούλα και Ζέλσον πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Συνοπτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Μουζακιτης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Κωστούλας, Ζέλσον και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #OLYAEK #slgr pic.twitter.com/eZm4z5ucHL

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 24, 2024