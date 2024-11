Δεν υπάρχει κατάρα του Έλβις Πρίσλεϊ, μόνο τραγωδίες: Η εγγονή & κληρονόμος της δυναστείας Ράιλι Κίου ξεκαθαρίζει

O Έλβις Πρίσλεϊ ζει, μέσα από τις ιστορίες των απογόνων του και μέσα στις εκτάσεις της Graceland που τόσο αγάπησε.

Μιλώντας για τους αστικούς μύθους που ακολουθούν την φήμη της δυναστείας των Πρίσλεϊ, η ηθοποιός και συγγραφέας Ράιλι Κίου είναι απόλυτα ειλικρινής για τον παππού της και το όνομα που αν και δεν είναι γραμμένο στην ταυτότητα της -φέρει το πατρικό της- είναι κεντημένο στη ζωή της -άλλωστε είναι και η απόγονος του που μπορεί να μιλάει για τα φαντάσματα που στοιχειώνουν τον μύθο της οικογένειας και το καταφύγιο από το χάος, την έπαυλη και την Graceland.

H εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, Ράιλι Κίου μίλησε για τους αστικούς μύθους και τις αλήθειες στα πλαίσια της περιοδείας της για τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της μητέρας της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ στο Λος Άντζελες.

«Δεν υπάρχει κατάρα, απλώς μια σειρά από τραγικά γεγονότα που βγαίνουν στο φως κάτω από τους προβολείς» είπε η 35χρονη εγγονή του βασιλιά Έλβις Πρίσλεϊ.

Η Ράιλι Κίου βρίσκεται σε περιοδεία προώθησης του βιβλίου From Here to the Great Unknown που είναι και τα απομνημονεύματα της μητέρας της Λίζα Μαρί που ολοκλήρωσε η ίδια μετά τον ξαφνικό θάνατό της πέρυσι.

Η Ράιλι Κίου ηθοποιός αναφέρθηκε στους πολλούς αστικούς μύθους που ακολουθούν την δυναστεία των Πρίσλεϊ.

View this post on Instagram A post shared by Riley Keough (@rileykeough)

«Με ρωτούν πολύ σε αυτή την περιοδεία του βιβλίου, ‘Πώς απέφυγα την κατάρα των Πρίσλεϊ;’» είπε η εγγονή του Έλβις Πρίσλεϋ στην συνάδελφο συγγραφέα Tέιλορ Τζένκινς Ριντ σε εκδήλωση της 18ης Νοεμβρίου.

Είναι «περίεργο», εξήγησε η σταρ του Daisy Jones & The Six, γιατί «νομίζω ότι η λέξη ‘κατάρα’ χρησιμοποιείται επειδή την οικογένεια μου την ακολουθεί όλη αυτή η μυθολογία, αλλά στην πραγματικότητα όσα έχουν συμβεί είναι απλά, πολύ συνηθισμένα πράγματα, όπως ο εθισμός» είπε.

«Όλοι εδώ μέσα έχουν αγαπήσει κάποιον με προβλήματα εθισμού ή έχουν χάσει κάποιον με τραγικό και επώδυνο τρόπο», συνέχισε.

«Η ελπίδα μου για τις μελλοντικές γενιές της οικογένειάς μας είναι ότι δεν θα παλέψουν τόσο άγρια με τον εθισμό. Αυτό είναι το όνειρο μου» πρόσθεσε.

Αυτή είναι η «κατάρα» των Πρίσλεϊ

Η «κατάρα» αναφέρεται σε μια σειρά από τραγωδίες που έχουν σημαδέψει την οικογένεια Πρίσλεϊ όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του δίδυμου αδερφού του Έλβις, Τζέσι, που γεννήθηκε νεκρός, και του θανάτου του αγαπημένου αδερφού της Ράιλι Κίου, Μπέντζαμιν Πρίσλεϊ, που αυτοκτόνησε το 2020.

Μετά τον θάνατο της μητέρας της τον Ιανουάριο του 2023 και μια νομική αντιμαχία με την γιαγιά της, Πρισίλα Πρίσλεϊ, η Κίου έγινε η μοναδική κληρονόμος του εμβληματικού σπιτιού του παππού της, την έπαυλη Graceland.

Η έπαυλη ανήκε στην μητέρα της, το μοναχοπαίδι του Έλβις Πρίσλεϊ, την Λίζα Μαρί όπως όρισε ο ίδιος το 1977.

View this post on Instagram A post shared by Riley Keough (@rileykeough)

Όταν η Τζένκινς Ριντ την ρώτησε πώς είναι να παλεύεις με την γιαγιά σου για την κληρονομικά, η Κίου αστειεύτηκε λέγοντας ότι ήταν μια «διασκεδαστική» εμπειρία προτού αποκαλύψει ότι η διαδικασία δεν είναι τόσο τρομακτική όσο φαίνεται, επειδή στην πραγματικότητα ήταν ήδη «πολύ αναμεμειγμένη» στις υποθέσεις της εμβληματικής κατοικίας.

«Είναι αστείο γιατί πέρασα μεγάλο μέρος της ζωής και της καριέρας μου ζώντας πραγματικά σε έναν κόσμο όπου η υπόθεση της έπαυλης ήταν πάντα εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι «βέβαια όλα έγιναν πολύ διαφορετικά» μετά το θάνατο της μητέρας της.

«Πάντα συμμετείχα στα θέματα της Graceland», συνέχισε. «Και η μαμά μου ήταν πολύ… αν υπήρχαν ζητήματα σχετικά με την περιουσία του παππού μου με αφορούσαν από μικρή» πρόσθεσε.

Η Κίου, ξεκίνησε να έχει σχέσεις με την περιουσία της δυναστείας ήδη από τα 20 της, σημειώνοντας ότι η μητέρα της συχνά της ζητούσε γνώμη και συμβουλές για το πώς να χειριστεί οικογενειακά προβλήματα.

«Η μητέρα μου γνώριζε ότι η Graceland είναι δική μας» πρόσθεσε η Ράιλι Κίου.

Η υπόσχεση και το χρέος

Τα απομνημονεύματα της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, τα οποία γράφτηκαν μαζί με την κόρη της, Ράιλι Κίου, κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο Pan Macmillan και βασίστηκαν σε ηχογραφημένες κασέτες από τις στιγμές που μητέρα και κόρη πέρασαν μαζί στην έπαυλη Graceland.

Η Κίου άκουγε καθώς η Λίζα Μαρί έλεγε ιστορίες για την άνευ όρων αγάπη που ένιωθε από τον πατέρα της, για τις ιδιωτικές στιγμές τους στον επάνω όροφο της Graceland που ήταν και το καταφύγιο από το χάος της ζωής της.

View this post on Instagram A post shared by Riley Keough (@rileykeough)

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η οποία πέθανε στις 12 Ιανουαρίου 2023, είχε ζητήσει από την κόρη της να τη βοηθήσει να ολοκληρώσει το έργο. Η Πρίσλεϊ άφησε κασέτες στις οποίες ηχογράφησε μέρη της αυτοβιογραφίας.

Το βιβλίο είναι μια ειλικρινής κατάδυση στη ζωή της μοχανοκόρης του βασιλιά Πρίσλεϊ -από τα χρόνια που μεγάλωσε στην έπαυλη και το κτήμα Graceland, τη σχέση της με τον πατέρα της και τις σχέσεις της με τον Μάικλ Τζάκσον και τον Νίκολας Κέιτζ.

Μια τραγική ζωή

Το βιβλίο μιλάει για το πώς είναι να μεγαλώνεις με τις κάμερες πάντα μπροστά στο πρόσωπο σου. Για τις άγριες ιστορίες αγάπης και τους γάμους της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον και τον Νίκολας Κέιτζ, τη μητρότητα και τη συγκλονιστική απώλεια του γιου της, του αδερφού της Ράιλι, Μπέντζαμιν Κιού, από αυτοκτονία.

«Λίγοι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να μάθουν ποια ήταν πραγματικά η μαμά μου, εκτός από κόρη του Έλβις. Ήμουν τυχερή που είχα αυτή την ευκαιρία και η προετοιμασία της αυτοβιογραφίας της για δημοσίευση ήταν ένα προνόμιο, αν και γλυκόπικρο» είχε πει η Ράιλι Κίου προλογίζοντας την έκδοση που η έντυπη κυκλοφορία της συνοδεύεται από την κυκλοφορία ηχητικού βιβλίου, στο οποίο η Κίου διαβάζει αποσπάσματα μονταρισμένα ηχητικά με ηχογραφήσεις ντοκουμέντα της μητέρας της.

View this post on Instagram A post shared by Riley Keough (@rileykeough)

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε από ραγισμένη καρδιά

Σε πρόσφατη συνέντευξη της η Ράιλι Κίου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας της, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα της «πέθανε από ραγισμένη καρδιά» εξαιτίας της βαθιάς θλίψης που βίωσε μετά την αυτοκτονία του γιου της, Μπέντζαμιν, το 2020.

Στη συνέντευξή της, η Ράιλι εξήγησε πως, αν και η επίσημη αιτία θανάτου της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ήταν οι επιπλοκές από μια παλαιότερη χειρουργική επέμβαση, όλη η οικογένεια γνώριζε ότι ο πόνος από τον χαμό του γιου της ήταν αβάσταχτος.

Ο Μπέντζαμιν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε ηλικία μόλις 27 ετών, είχε πολύ στενή σχέση με τη μητέρα του.

Η Ράιλι τόνισε ότι, παρότι η μητέρα της προσπαθούσε να σταθεί δυνατή για εκείνη και τις δύο μικρότερες αδελφές της, ο θάνατος του Μπέντζαμιν είχε καταστροφικές συνέπειες στην ψυχική της υγεία.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ είχε μιλήσει ανοιχτά για τον αβάσταχτο πόνο που ένιωθε μετά τον θάνατο του γιου της, γράφοντας το 2022 σε ένα δοκίμιο ότι «κανείς δεν ξεπερνάει» τέτοιου είδους τραγικές απώλειες.

Είχε περιγράψει πώς η θλίψη γίνεται μόνιμο βάρος και πως, ως μητέρα που έχασε το παιδί της, αισθανόταν συνεχώς ενοχές, κατηγορώντας τον εαυτό της.

Μετά τον θάνατο της Λίζα Μαρί, η μητέρα της, Πρισίλα Πρίσλεϊ είχε ξεσπάσει σε κλάματα εξηγώντας πως η κόρη της ήταν αυτοκτονική λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της.

«Ήταν αφόρητο. Έχασα τη μητέρα μου, τον εγγονό μου και την κόρη μου. Το να χάσει τον Μπεν ήταν το πιο δύσκολο πράγμα για εκείνη. Αυτοκτόνησε. Τον λάτρευε, θα έκανε τα πάντα γι’ αυτόν», είχε πει η Πρισίλα Πρίσλεϊ σε συνέντευξη της στο TalkTV.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η μοναχοκόρη του βασιλιά Έλβις Πρίσλεϊ πέθανε τον Ιανουάριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών.

Η Ράιλι Κίου είναι η φωνή της σήμερα

View this post on Instagram A post shared by Riley Keough (@rileykeough)

Η εγγονή του Πρίσλεϊ έχει εξομολογηθεί ότι αν και της ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να γράψει για τον θάνατο του αδελφού της, τις μάχες της μητέρας της με τον εθισμό και τον θάνατό της, ήθελε να τιμήσει την υπόσχεσή της να ολοκληρώσει το βιβλίο.

Μέσα από τα απομνημονεύματα αυτά η Ράιλι Κίου ελπίζει ότι οι αναγνώστες θα μπορέσουν να συνδεθούν με τις ανθρώπινες εμπειρίες της αγάπης, της απώλειας και της οικογένειας.