Το τελευταίο τραγούδι που ερμήνευσε ο Έλβις Πρίσλεϊ λίγες εβδομάδες πριν φύγει απο τη ζωή

Ο Έλβις Πρίσλεϊ, γνωστός ως «ο βασιλιάς του ροκ εν ρολ», θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της μουσικής. Είναι επίσης γνωστός ως ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές όλων των εποχών, καθώς προκάλεσε πανικό τόσο με τις χορευτικές του κινήσεις όσο και με τα τραγούδια του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Έλβις είχε αρκετές εμβληματικές εμφανίσεις, από το να παίζει το «Hound Dog» στο The Milton Berle Show το 1956 μέχρι τη θρυλική εμφάνιση της επιστροφής του 1968 που προβάλλεται στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley» (2024).

Η καλοκαιρινή συναυλία του Έλβις Πρίσλεϊ

Η τελευταία εμφάνιση του θρύλου του Rock and Roll, λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό του το 1977 χαράχθηκε ανεξίτηλα στη μνήμη των θαυμαστών του.

Εκείνη την εποχή, η υγεία του Έλβις Πρίσλεϊ είχε επιδεινωθεί σημαντικά και, σύμφωνα με την πρώην σύζυγό του Πρισίλα Πρίσλεϊ, δεν ήταν τόσο εύκολο γι’ αυτόν να συμμετέχει στις συναυλίες, αλλά η δυνατή, άμεσα αναγνωρίσιμη φωνή του και η ικανότητά του να κάνει μερικές από τις διάσημες χορευτικές κινήσεις του τον βοηθούσαν να τα καταφέρει. Εξακολουθούσε επίσης να απασχολεί τα «sold-out» πλήθη του όσο ποτέ άλλοτε.

«[Η φυσική κατάσταση του Έλβις το 1977] δεν τον εμπόδισε από το να δώσει μια παράσταση με το στυλ του True Presley», έγραψε η Ρίτα Ρόουζ από την Indianapolis Star. «Τα παλαιότερα νούμερά του έμοιαζαν να τραβούν περισσότερο χειροκρότημα, αν και σχεδόν όλα όσα έκανε δημιουργούσαν μαζική υστερία, ειδικά τα τραντάγματα των ποδιών του», προσθέτει.

Η τελευταία εμφάνιση του Έλβις Πρίσλεϊ πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 1977. Η συναυλία έμελλε να είναι η τελευταία του, καθώς πέθανε επτά εβδομάδες αργότερα, στις 16 Αυγούστου 1977, όταν ήταν 42 ετών.

«Can’t Help Falling in Love»

Ο Έλβις ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή της Market Square Arena στην Ινδιανάπολη. «Πολλοί [θαυμαστές] περίμεναν όλη τη νύχτα μέσα στην παγωνιά για να μπορέσουν να δουν τον άνθρωπο που επί 24 χρόνια ήταν σταρ», έγραψε ο Νταν Κάρπεντερ στην εφημερίδα Indianapolis Star.

Η πρώτη εμφάνιση του Έλβις στην Ιντιάνα είχε γίνει είκοσι χρόνια νωρίτερα, στο απόγειο της καριέρας του, το 1957. Ήταν ένας από τους σταθμούς της τότε αποχαιρετιστήριας περιοδείας του, καθώς έμπαινε στο στρατό.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συναυλίας, ο Έλβις παρουσίασε ένα ευρύτατο σετ που κάλυπτε ολόκληρη την δισκογραφία του. Η λίστα περιείχε τις πρώτες του επιτυχίες στη δεκαετία του 1950, τραγούδια που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως σταρ του κινηματογράφου στη δεκαετία του 1960 και μεταγενέστερα κομμάτια που κυκλοφόρησαν μετά την επιστροφή του το 1968.

Το τελευταίο τραγούδι που ερμήνευσε ποτέ ο Έλβις ήταν το «Can’t Help Falling in Love», το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια του, βρίσκοντας μάλιστα μια θέση στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Το «Can’t Help Falling in Love» κυκλοφόρησε το 1961 ως soundtrack της ταινίας Blue Hawaii του Έλβις και έγινε μια από τις πιο γνωστές επιτυχίες του από την εποχή που έπαιζε στον κινηματογράφο.

Το τραγούδι συνέχισε να ερμηνεύεται ή να χρησιμοποιείται σε πολλές ταινίες, όπως στις ταινίες Lilo and Stitch του 2002, Confessions of a Dangerous Mind του 2002 και Crazy Rich Asians του 2018.

*Με πληροφορίες από: People