H Λίντα Ρόνσταντ υπήρξε ένα απρόθυμο, ροκ εντ ρολ είδωλο του σεξ

Η Λίντα Ρόνσταντ αποσύρθηκε από τη μουσική στις 23 Αυγούστου 2013, επικαλούμενη προβλήματα υγείας που την εμπόδιζαν να τραγουδήσει. Απέδωσε την επιδείνωση της υγείας της σε δάγκωμα από τσιμπούρι και σε μια αποτυχημένη εγχείρηση στον ώμο που προκάλεσε το τρέμουλο των χεριών της.

Αρχικά, πίστευε ότι επρόκειτο για μυϊκό ή σκελετικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει οκτώ χρόνια να συμβουλευτεί νευρολόγο. Προς έκπληξή της, η διάγνωση του νευρολόγου αποκάλυψε μια μορφή της νόσου Πάρκινσον που ονομάζεται προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση.

Μετά από τέσσερις δεκαετίες επιτυχιών και πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, η Ρόνσταντ παραδέχτηκε απρόθυμα ότι δεν μπορούσε πλέον να τραγουδήσει.

Η υποκριτική πρόκληση που έχει μπροστά της η πρωταγωνίστρια της ταινίας

Παρόλο που πλέον μπορούμε να ακούσουμε τον μεσόφωνο τόνο της Ρόνσταντ μόνο μέσα από τις πολλές ηχογραφήσεις της, η κληρονομιά της τραγουδίστριας και ο αντίκτυπός της στην ποπ κουλτούρα συνεχίζουν να επιδρούν.

Η Σελένα Γκόμεζ ανακοίνωσε πρόσφατα στο Instagram ότι θα πρωταγωνιστήσει στην πρώτη βιογραφική ταινία για τη Ρόνσταντ, ακολουθώντας το ταξίδι της ως τραγουδίστρια μεξικανικής καταγωγής. Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο David O. Russell (Silver Linings Playbook, American Hustle), αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Μεγαλωμένη σε μια οικογένεια που αγαπούσε τη μουσική, ο πατέρας της ήταν ένας απογοητευμένος τραγουδιστής που αποτέλεσε μεγάλη έμπνευση για την κόρη του

Ροκ, ποπ, όπερα, κάντρι, τζαζ, ακόμη και Μπρόντγουεϊ

Η συμπύκνωση της αξιοσημείωτης ζωής της τραγουδίστριας που κέρδισε έντεκα βραβεία Grammy και είναι η μόνη γυναίκα που έχει πέντε συνεχόμενα πλατινένια άλμπουμ, σε μια δίωρη ταινία φαίνεται σχεδόν εξίσου τρομακτική όσο και η κάλυψη της απίστευτης γκάμας μουσικών ειδών και στυλ της Ρόνσταντ.

Η πολυτάλαντη τραγουδίστρια μπορούσε να είναι τέλεια σε όλα -ροκ, ποπ, όπερα, κάντρι, τζαζ, ακόμη και Μπρόντγουεϊ. Γνωστή για επιτυχίες όπως το Blue Bayou, το You’re No Good και το Long Long Time (το οποίο έντυσε την τηλεοπτική σειρά The Last of Us), η Ρόνσταντ ήξερε από νεαρή ηλικία ότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια αντί για νοσοκόμα όπως πολλοί φίλοι της από την Τουσόν. Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν τόσο σίγουρη για την κλίση της, η Ρόνσταντ είπε: «Οι άνθρωποι τραγουδούν για πολλούς από τους ίδιους λόγους που τραγουδούν τα πουλιά. Τραγουδούν για έναν σύντροφο, για να διεκδικήσουν την περιοχή τους ή απλά για να δώσουν φωνή στην απόλαυση του να είσαι ζωντανός μια όμορφη μέρα».

Βίωσε τον ρατσισμό

Η Λίντα Ρόνσταντ αποτελεί παράδειγμα των αγώνων, των επιθυμιών και της χαράς μιας συγκεκριμένης γενιάς. Μεγαλωμένη σε μια οικογένεια που αγαπούσε τη μουσική, ο πατέρας της ήταν ένας απογοητευμένος τραγουδιστής που αποτέλεσε μεγάλη έμπνευση για την κόρη του.

Μερικά από τα πρώτα της τραγούδια ήταν τα ίδια που τραγουδούσε στο οικογενειακό κατάστημα σιδηρικών. Λόγω του αντι-μεξικάνικου ρατσισμού στην Αριζόνα, της απαγορευόταν αυστηρά να μιλάει ισπανικά στο σχολείο. Παρόλα αυτά, το αμιγώς ισπανικό άλμπουμ που ηχογράφησε στα τέλη της καριέρας της, Canciones de mi padre (Τραγούδια του πατέρα μου, στα αγγλικά), ήταν πολύ επιτυχημένο.

Σε συνέντευξή της στους New York Times, η Ρόνσταντ δήλωσε ότι ένιωθε ότι ο ρατσισμός στην Αμερική χειροτερεύει, δεν βελτιώνεται.

«Οι άνθρωποι τραγουδούν για πολλούς από τους ίδιους λόγους που τραγουδούν τα πουλιά. Τραγουδούν για έναν σύντροφο, για να διεκδικήσουν την περιοχή τους ή απλά για να δώσουν φωνή στην απόλαυση του να είσαι ζωντανός μια όμορφη μέρα»

Είναι ιδιαίτερα εχθρική απέναντι στον Ντόναλντ

Οι παιδικές εμπειρίες της Ρόνσταντ είχαν βαθύτατο αντίκτυπο, διαμορφώνοντάς την σε μια από τις πιο ειλικρινείς ακτιβίστριες για την κοινωνική δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 50 χρόνια. Έχει ιδιαίτερο πάθος για τα δικαιώματα των μεταναστών και αντιμετωπίζει άφοβα τις συντηρητικές δυνάμεις ακόμη και αν αυτό μπορεί να βλάψει την καριέρα της.

Η Ρόνσταντ είναι ιδιαίτερα εχθρική απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρεται σε αυτόν μόνο ως «ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Δεν λέω το όνομά του γιατί είναι σαν τον κακό στο Χάρι Πότερ – τον Βόλντεμορτ».

Η Ρόνσταντ ήταν πάντα επαναστατική. Στην ηλικία των 12 ετών, απέρριψε πρόταση γάμου από έναν Μεξικανό με το όνομα Mario, ο οποίος ήταν πέντε χρόνια μεγαλύτερός της. Δύο χρόνια αργότερα, η Ρόνσταντ ίδρυσε ένα συγκρότημα με τα αδέλφια της, τον Πίτερ και την Γκρέτσεν, και εμφανιζόταν σε καφετέριες της Τουσόν. Παράτησε το κολέγιο μετά από ένα εξάμηνο και πήγε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό της σε ηλικία 18 ετών. Η τραγουδίστρια που ξεκίνησε με μόλις 25 δολάρια την εβδομάδα για διαμονή και διατροφή μπορεί σήμερα να υπερηφανεύεται για μια περιουσία περίπου 130 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα απομνημονεύματα της Ρόνσταντ αφηγούνται πολυάριθμα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού που αφορούσε έναν μεθυσμένο Τζιμ Μόρισον όταν «άνοιγε» για τους Doors

«Υπάρχουν παντού αρπακτικά και πρέπει να είσαι σε εγρήγορση»

Αφού έγινε γνωστή ως μέλος του folk rock τρίο, The Stone Poneys, η Ρόνσταντ ξεκίνησε μια αστρική καριέρα ως σόλο καλλιτέχνης. Δεν απολάμβανε τη ζωή στο δρόμο, αλλά κανείς δεν μπορούσε να γεμίσει στάδια και να πουλήσει δίσκους στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70 όπως η Λίντα Ρόνσταντ.

Το να μοιράζεται τις ιστορίες της ήταν ο τρόπος της να νικάει το σκηνικό φόβο που συχνά ήταν τόσο έντονος που κάποτε ήλπιζε να την πατήσει λεωφορείο για να αποφύγει την εμφάνιση. Ο κόσμος του ροκ εν ρολ εκείνη την εποχή ήταν ένας εφιάλτης για τις γυναίκες που ακολουθούσαν ανεξάρτητη καριέρα.

Τα απομνημονεύματα της Ρόνσταντ αφηγούνται πολυάριθμα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού που αφορούσε έναν μεθυσμένο Τζιμ Μόρισον όταν «άνοιγε» για τους Doors. Στελέχη της μουσικής βιομηχανίας προσπάθησαν να την εκβιάσουν για σεξουαλικές χάρες. Παρ’ όλα αυτά, η Ρόνσταντ παρέμεινε δυνατή. «Υπάρχουν παντού αρπακτικά και πρέπει να είσαι σε εγρήγορση», έγραψε η Ρόνσταντ.

«Ήταν δύσκολο να φορέσω κάτι περισσότερο από Levis και ένα φαρδύ πουλόβερ»

Ήταν ένα είδωλο και ένα απρόθυμο σύμβολο του σεξ, ποζάροντας με κόκκινα εσώρουχα για τη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτς στο εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone το 1976. Η Ρόνσταντ δήλωσε αργότερα ότι το Rolling Stone είχε χρησιμοποιήσει το εξώφυλλο αυτό παρά τη θέλησή της, καθώς πάντα απέρριπτε την ετικέτα του σεξ σύμβολου και σιχαινόταν την «απανθρωποποίηση» των μέσων ενημέρωσης.

«Για μένα ήταν δύσκολο να φορέσω κάτι περισσότερο από Levis και ένα φαρδύ πουλόβερ – σαν να ήμουν ντυμένη για να καθαρίσω το σπίτι κάποιου». Δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά η ερωτική της ζωή περιελάμβανε τον πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Τζέρι Μπράουν, τον Μικ Τζάγκερ, τον Ρόμπερτ Πλαντ, τον Μπιλ Μάρεϊ, τον Τζιμ Κάρεϊ και τον Τζορτζ Λούκας (με τον οποίο είχε αρραβωνιαστεί κάποτε).

Μετά το τέλος της σχέσης της με τον Λούκας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Ρόνσταντ υιοθέτησε μια κόρη, την Mary Clementine, και αργότερα έναν γιο που ονομάστηκε Carlos. Ως μητέρα με εξασθενημένη φωνή, η Ρόνσταντ αποσύρθηκε σταδιακά από τη σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αν και η τελευταία της δισκογραφική δουλειά έγινε το 2010, η διάσημη «πρώτη κυρία της ροκ» συνεχίζει να τραγουδά. Κατά τη διάρκεια μιας από τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της το 2022, η Ρόνσταντ δήλωσε: «Αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο… Μπορώ ακόμα να τραγουδήσω στο μυαλό μου».

