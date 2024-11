«Ένας έξυπνος άνθρωπος που λέει βλακείες»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ τα χώνει στον Τζον Όλιβερ για τις τρανς αθλήτριες

Από το 1997 η… πένα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έμοιαζε στα μάτια των περισσότερων ανθρώπων με μαγικό ραβδί. Άλλωστε, αυτή ήταν η μητέρα του «Χάρι Πότερ», του μικρού μάγου που τόσο επιτυχημένα μετέφερε στη μεγάλη οθόνη ο Ντάνιελ Ράντκλιφ από το 2001 έως το 2011.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η εικόνα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχει χάσει αυτή τη λάμψη εξαιτίας των απόψεών της. Τι κι αν η ίδια, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στα queer άτομα, καθώς πολλά παιδιά μεγάλωσαν διαβάζοντας τα βιβλία του Χάρι Πότερ, βρίσκοντας παρηγοριά, ασφάλεια και ζεστασιά;

Όλα αυτά όμως άλλαξαν όταν άρχισε να μιλάει για τα τρανς ζητήματα και να δημοσιεύει εκτενείς αναρτήσεις στο ιστολόγιο της, όπου εξέφραζε την αντίθεση της στις μεταρρυθμίσεις για την αναγνώριση του φύλου και στο δικαίωμα των τρανς νέων να πραγματοποιούν μετάβαση.

Οι απόψεις της απογοήτευσαν χιλιάδες ανθρώπους, οι σταρ των ταινιών της θέλησαν να κρατήσουν αποστάσεις από εκείνη, ωστόσο εκείνη δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Έτσι, πριν από λίγες ημέρες επιτέθηκε και στον Τζον Όλιβερ για τον οποίο είπε πως είναι ένας έξυπνος άνθρωπος που λέει βλακίες.

Ο γνωστός παρουσιαστής κατά την διάρκεια της εκπομπής του Last Week Tonight τόνισε ότι η σωματική ασφάλεια των γυναικών στα σπορ δεν κινδυνεύει από τις τρανς αθλήτριες.

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ δεν το άφησε να πέσει κάτω και ποστάροντας την ιστορία της Πέιτον ΜακΝαμπ, η οποία όταν ήταν 17 ετών χτυπήθηκε σε αγώνα βόλεϊ από τη μπάλα, μετά από το «καρφί» μιας τρανς αθλήτριας με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλική βλάβη και παράλυση στη δεξιά πλευρά του σώματός της.

