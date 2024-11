Αναταράξεις σε πτήση εκτοξεύουν επιβάτες στην οροφή του αεροπλάνου

Τρομακτικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που αναταράξεις χτυπούν επιβατικό αεροπλάνο, εκτοξεύοντας τους επιβάτες στην οροφή κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Μαϊάμι.

Η πτήση της Scandinavian Airlines από τη Στοκχόλμη, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει πάνω από εννέα ώρες, βρισκόταν σχεδόν στον προορισμό της όταν αναγκάστηκε να εκτραπεί.

Μετά την εμπειρία των αναταράξεων πάνω από τη Γροιλανδία, το γεμάτο αεροσκάφος επέστρεψε σε βάση στην Κοπεγχάγη για να υποβληθεί σε ελέγχους λόγω ανησυχιών για τεχνικά προβλήματα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που μίλησε στην Daily Mail, ο λόγος της εκτροπής ήταν πως στο Μαϊάμι δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με τη Scandinavian Airlines, 254 επιβάτες και ένα μωρό επέβαιναν στο αεροπλάνο.

Δεν είχε επιβεβαιωθεί αν κάποιος από αυτούς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των αναταράξεων. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Μερικοί επιβάτες δημοσίευσαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την καμπίνα κατά τη διάρκεια των αναταράξεων, όπου αντικείμενα όπως πλαστικά ποτήρια, χάρτινες σακούλες και το σακίδιο ενός άνδρα ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα.

Images from inside the plane after severe turbulence over Iceland. #SK957 pic.twitter.com/ZtZEMsM51I

— ZamZamZam (@zamzam1925) November 14, 2024