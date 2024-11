Πάντμα Λάκσμι: To τολμηρό ντεμπούτο στο ημερολόγιο Pirelli – «Δεν πρέπει να φοβάστε τη γήρανση»

Η Πάντμα Λάκσμι συμμετέχει στην 51η έκδοση του ημερολογίου Pirelli που φέρει τον τίτλο «Refresh and Reveal» (Ανανέωση και αποκάλυψη) και που σηματοδοτεί την επιστροφή στον αισθησιασμό, αλλά με τρόπο αναζωογονητικό και προσωπικό.

Στο φετινό τεύχος, μαζί με την συγγραφέα και πρώην μοντέλο, πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζον Μπογιέγκα, Τζόντι-Τέρνερ Σμιθ, Χάντερ Σάφερ, Βενσάν Κασέλ, Σιμόν Άσλεϊ και Γιουνγκ Χο-Γιον.

«Ένιωσα ασφαλής»

«Προσωπικά, δεν ένιωσα τόσο εκτεθειμένη», λέει η 54χρονη Λάκσμι στο PEOPLE για τις φωτογραφίες της, στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει με ένα διάφανο μπλουζάκι στη μέση του ιστορικού πάρκου Virginia Key Beach στο Μαϊάμι. «Μπορεί να το έκανα και πριν από τριάντα χρόνια, αλλά [πλέον] έχω πλήρη κυριαρχία του σώματός μου και της εμφάνισής μου».

Στα πλατό, η Λάκσμι ένιωσε ότι ήταν σε «καλά χέρια», περιτριγυρισμένη από μια ομάδα που της έδωσε χώρο για να νιώσει άνετα.

«Ήμουν τόσο χαρούμενη που συμμετείχα σε αυτό και ένιωθα όμορφα. Ένιωσα ότι με φρόντιζαν. Ένιωσα ασφαλής. Ένιωσα κομψή. Η στάση στο νερό είναι πραγματικά … είναι μια στάση γαλήνης. Νομίζω ότι έτσι αισθάνομαι σε αυτό το σημείο της ζωής μου και αυτό είναι ένα υπέροχο συναίσθημα, το οποίο βέβαια δεν το αισθανόμουν πάντα».

Πάντμα Λάκσμι: «Δεν πρέπει να φοβάστε ότι ο χρόνος τελειώνει»

Η Λάκσμι ήταν τόσο ενθουσιασμένη με τις εικόνες, που λέει ότι δεν δίστασε να τις μοιραστεί με την 14χρονη κόρη της, Κρίσνα, αμέσως μόλις τις έλαβε. «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα της δείξω αυτές τις φωτογραφίες. Είναι πανέμορφες. Θέλω να δει τη γυναικεία φύση σε όλα τα στάδια της, γι’ αυτό και νιώθω πολύ ελευθερία με το σώμα μου όταν είμαι στο σπίτι. Είμαι επίσης πολύ ειλικρινής και ωμή μαζί της, αλλά πάντα με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ηλικία της».

Η Λάκσμι δήλωσε στο People ότι αισθάνεται «υπέροχα» στα 50 της, μια δεκαετία που της χάρισε το ντεμπούτο της στο Sports Illustrated Swimsuit, μια συλλογή εσωρούχων, μια καμπάνια με την Bare Necessities και την κυκλοφορία του The Best American Food and Travel Writing 2024, μια συλλογή δοκιμίων που επιμελήθηκε η ίδια.

«Είμαι εδώ για να πω στις νεότερες γυναίκες ότι δεν πρέπει να φοβάστε τη γήρανση. Δεν πρέπει να φοβάστε ότι ο χρόνος τελειώνει. Θα πρέπει να ξέρετε ότι απλά γίνεται όλο και καλύτερος και καλύτερος, επειδή μαθαίνετε από τη ζωή. Γίνεσαι έμπειρη», λέει η ίδια.

*Με πληροφορίες από: People / Michelle Lee