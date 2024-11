Candy Darling: Η ιστορία του τρανς ειδώλου έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Αν η Candy Darling ήταν ακόμα μαζί μας, θα γιόρταζε τα 80α γενέθλιά της αυτόν τον Νοέμβριο. Αλλά η πρωτοπόρος ηθοποιός πέθανε από λέμφωμα σε ηλικία 29 ετών τον Μάρτιο του 1974. Τώρα, 50 χρόνια μετά το θάνατό της, υπάρχει αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την ιστορία αυτής της τρανς γυναίκας με ένα νέο βιβλίο και μια επερχόμενη βιογραφική ταινία.

Η Darling, η οποία γεννήθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, έγινε μία από τις πιο αξιοσημείωτες «σούπερ σταρ» του Άντι Γουόρχολ. Γνώρισε τον διάσημο ποπ καλλιτέχνη το 1967 και συμμετείχε στις καλλιτεχνικές ταινίες του Flesh και Women in Revolt.

Ο Γουόρχολ δεν ήταν ο μόνος που είδε την Darling ως μούσα. Η ξανθιά καλλονή ήταν βασικός πυλώνας της καλλιτεχνικής σκηνής της Νέας Υόρκης και ενέπνευσε πολλούς άλλους δημοφιλείς καλλιτέχνες της εποχής. Είναι το θέμα του τραγουδιού «Candy Says» των Velvet Underground και αναφέρεται στο «Citadel» των Rolling Stones και στο «Walk on the Wild Side» του Λου Ριντ.

«Έχω αφιερώσει τη ζωή και την καριέρα μου στην προβολή των ιστοριών των τρανς και των queer ειδώλων, καθώς και του αντίκτυπού τους στη διαμόρφωση της τέχνης και του πολιτισμού για όλους»

Όπως πολλά ακόμη τρανς άτομα του χθες και του σήμερα, η Darling έπρεπε να διασχύσει ένα δύσβατο μονοπάτι ώστε να φτάσει στη φήμη, και ποτέ δεν πέτυχε πραγματικά την mainstream διασημότητα που τόσο βαθιά επιθυμούσε. Μια δύσκολη παιδική ηλικία οδήγησε την Darling να βυθιστεί στη φαντασίωση του Χόλιγουντ σε νεαρή ηλικία, λαχταρώντας τα φώτα της δημοσιότητας. Είχε ως είδωλο και μελετούσε θεές τoυ κινηματογράφου όπως η Κιμ Νόβακ και η Μέριλιν Μονρόε, τον τρόπο ομιλίας των οποίων φαινόταν να μιμείται. Παρόλα αυτά, η Darling εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει τη δική της υπογραφή.

«Η εμμονή της με την εμφάνισή της δεν είχε τις ρίζες της στον ναρκισσισμό», γράφει η συγγραφέας Cynthia Carr στο βιβλίο της Candy Darling: Dreamer, Icon, Superstar, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος.

«Ήταν ο τρόπος με τον οποίο επιβεβαίωνε τη γυναικεία της ταυτότητα σε έναν κόσμο όπου υπήρχε πολύ λίγη υποστήριξη έστω και για την ιδέα της ρευστότητας του φύλου».

«Η Candy Darling βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας»

Μέχρι πρόσφατα τα περισσότερα που γνωρίζαμε σχετικά με την Darling προέρχονταν από το ντοκιμαντέρ Beautiful Darling του 2010, παραγωγής του αγαπημένου της φίλου και παλιού της συγκάτοικου Τζερεμάια Νιούτον. Ενώ αυτό το αφιέρωμα έδωσε στους θεατές μια ενδόμυχη εικόνα μέσω συνεντεύξεων και αρχειακού κινηματογραφικού υλικού, το βιβλίο της Carr εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην προσωπική ζωή της Darling, αποκτώντας πρόσβαση σε προηγουμένως αδημοσίευτα ημερολόγια και προσωπικά έγγραφα. Η συγγραφέας πραγματοποίησε επίσης σχεδόν εκατό συνεντεύξεις με φίλους και συνεργάτες της Darling για να συγκεντρώσει μια ακριβή και πλήρη εικόνα της ζωής και της ιστορίας της.

Εκτός από το βιβλίο, η παραγωγός και διευθύντρια Zackary Drucker (Transparent, The Lady and the Dale) πρόκειται να σκηνοθετήσει μια βιογραφική ταινία για την Darling με τον John Cameron Mitchell (Hedwig and the Angry Inch) να συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός. Η Hari Nef θα πρωταγωνιστήσει στο ρόλο της Darling. Το γεγονός ότι η Drucker και η Nef είναι και οι δύο τρανς προσδίδει στην ιστορία της Darling αυθεντικότητα.

«Έχω αφιερώσει τη ζωή και την καριέρα μου στην προβολή των ιστοριών των τρανς και των queer ειδώλων, καθώς και του αντίκτυπού τους στη διαμόρφωση της τέχνης και του πολιτισμού για όλους», ανέφερε η Drucker σε δήλωσή της.

«Η Candy Darling βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας».

*Με πληροφορίες από: Advocate | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Imdb