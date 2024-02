Τα κινηματογραφικά πορτρέτα διασημοτήτων του Άντι Γουόρχολ ξεκινούν για το Χόλιγουντ

Τα περίφημα «Screen Tests» του Άντι Γουόρχολ είναι έτοιμα για το Χόλιγουντ. Ο οίκος Christie’s και το Μουσείο Άντι Γουόρχολ θα παρουσιάσουν μια έκθεση οκτώ βωβών ταινιών του Γουόρχολ στις γκαλερί του οίκου δημοπρασιών στο Μπέβερλι Χιλς, η οποία θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τα εγκαίνια της έκθεσης Frieze Los Angeles.

Ακολουθώντας την πολυσύνθετη σχέση του καλλιτέχνη με τη φήμη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κουλτούρα των διασημοτήτων, η επιλογή συγκεντρώνει ταινίες που παρουσιάζουν είδωλα της ποπ κουλτούρας, όπως ο Dennis Hooper και ο Bob Dylan, καθώς και φιγούρες – ορόσημα του κέντρου της Νέας Υόρκης Edie Sedgwick, Donyale Luna και Jane Holzer, καθώς και τον Salvador Dalí και τη Niki de Saint Phalle.

«Το Χόλιγουντ ήταν τα πάντα για τον Άντι από τότε που ήταν παιδί στο βρώμικο και δύσβατο Pittsburgh και δραπέτευε στον κινηματογράφο και στη χώρα της φαντασίας», λέει ο Patrick Moore, διευθυντής του Μουσείου Άντι Γουόρχολ που εδρεύει στο Pittsburgh.

Από τη δεκαετία του 1960

Με διάρκεια λίγο πάνω από τέσσερα λεπτά, κάθε πορτρέτο δείχνει ένα μοναδικό πρόσωπο να κοιτάζει την κάμερα με μια αδιάφορη έκφραση, σε σχεδόν απόλυτη αδράνεια. «Το σχέδιο του Άντι ήταν να δημιουργήσει το δικό του στούντιο με τα δικά του αστέρια που προέρχονται τόσο από την υψηλή κοινωνία όσο και από το περιθώριο», λέει ο Moore.

Η έκθεση – στην οποία δεν πωλούνται έργα- θα εξασφαλίσει λίγο χρόνο προβολής σε ένα μέρος του έργου του Γουόρχολ που έχει παραμείνει σχετικά ανέγγιχτο στο ευρύτερο κοινό. Σε αντίθεση με τις εξαιρετικά δημοφιλείς εκτυπώσεις και τους μεταξοτυπικούς καμβάδες του, οι ασπρόμαυρες ταινίες 16 χιλιοστών που παρήγαγε κυρίως τη δεκαετία του 1960 έχουν παραμείνει άγνωστες.

Το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Whitney της Νέας Υόρκης πρόβαλε μερικές από αυτές στο πλαίσιο της αναδρομικής του έκθεσης του 2018, με τίτλο Andy Warhol-From A to B and Back Again.

«Για τις μελλοντικές γενιές»

Η έκθεση στον οίκο Christie’s στο Λος Άντζελες, Andy Warhol Screen Tests (27 Φεβρουαρίου-14 Μαρτίου), θα αποτελέσει την πρώτη φορά που οι ταινίες με πρωταγωνιστές τους Holzer και Segwick θα προβληθούν εκτός του Μουσείου Άντι Γουόρχολ.

«Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, αυτές οι ταινίες έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό δυσπρόσιτες, προβάλλονται μόνο μέσω τεχνολογίας που γρήγορα απαξιώνεται», λέει η Sonya Roth, αναπληρώτρια πρόεδρος του Christie’s.

Το μουσείο ελπίζει ότι η έκθεση θα τραβήξει την προσοχή στην κινηματογραφική του πρωτοβουλία, η οποία διατηρεί τις ταινίες του καλλιτέχνη για τις μελλοντικές γενιές και τις νέες τεχνολογίες. Οι ταινίες είναι «ένας θησαυρός και ένα βασικό μέρος της κληρονομιάς του Γουόρχολ», λέει ο Μoore.

«Μια ισχυρή σύνδεση με τη βιομηχανία του θεάματος»

Ψηφιοποιούνται στο πλαίσιο των προσπαθειών του μουσείου να καταστήσει τα έργα κινούμενης εικόνας του Γουόρχολ ευρέως διαθέσιμα. Οι συνεργατικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης διαδικασίας μεταφοράς εκατοντάδων ταινιών θα βοηθήσουν το μουσείο «να υπενθυμίσει στους ανθρώπους τη σημασία των ταινιών», προσθέτει ο Moore.

Για τον οίκο Christie’s, η φιλοξενία της έκθεσης ταυτόχρονα με τη Frieze Los Angeles (29 Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου) και τα βραβεία Όσκαρ 2024 (10 Μαρτίου) όχι μόνο ενεργοποιεί τις τοπικές εγκαταστάσεις του, αλλά και δημιουργεί «μια ισχυρή σύνδεση με τη βιομηχανία του θεάματος», λέει η Roth.

Ο οίκος Christie’s έγινε τελευταία φορά πρωτοσέλιδο με τον Γουόρχολ το 2022, όταν το έργο του καλλιτέχνη Shot Sage Blue Marilyn (1964) πουλήθηκε στον έμπορο Larry Gagosian έναντι 195 εκατ. δολαρίων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών) στο πωλητήριό του στη Νέα Υόρκη. Το αποτέλεσμα δημιούργησε νέο ρεκόρ για το ακριβότερο έργο του 20ού αιώνα που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Άντι Γουόρχολ, Edie Sedgwick, 1965. Ταινία 16mm, έγχρωμη, βωβή, 4,4 λεπτά σε 16 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

© The Andy Warhol Museum, Πίτσμπουργκ, Πενσυλβάνια, μουσείο του Ινστιτούτου Carnegie.