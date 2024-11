Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα στην Βουδαπέστη ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει «να αναθέτουν αιωνίως» την ασφάλειά τους στους Αμερικανούς και οφείλουν ευρύτερα «να υπερασπισθούν» τα «συμφέροντά» τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

«Είναι μία στιγμή της Ιστορίας που είναι αποφασιστική για μας τους Ευρωπαίους. Στο βάθος, το ζήτημα που μας τίθεται είναι: θέλουμε να διαβάζουμε την Ιστορία που γράφεται από άλλους, για τους πολέμους που εξαπολύονται από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για τις αμερικανικές εκλογές, τις τεχνολογικές και εμπορικές επιλογές που κάνουν οι Κινέζοι; Ή θέλουμε να γράφουμε την Ιστορία; Κι εγώ πιστεύω ότι έχουμε την δύναμη να την γράψουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

#BREAKING Macron warns Europe must not ‘delegate forever’ its security to US pic.twitter.com/u2a37ymWtT

— AFP News Agency (@AFP) November 7, 2024