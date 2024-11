H Κίνα κάνει στρατιωτικά άλματα – Πού υπερτερεί έναντι των ΗΠΑ

Όποιος από τους υποψήφιους των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ διαδεχτεί τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου θα λάβει το ίδιο απλό μήνυμα και από τις 18 υπηρεσίες πληροφοριών της Αμερικής, ότι η Ρωσία μπορεί να προκαλεί χάος στην Ευρώπη, αλλά μόνο η Κίνα έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια πρόκληση, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist.

«Το Πεκίνο επιταχύνει την ανάπτυξη βασικών δυνατοτήτων», δήλωσε πέρυσι το συντονιστικό όργανο της αμερικανικής κατασκοπείας. Αυτές οι δυνατότητες, πρόσθεσε, είναι εκείνες που η Κίνα «πιστεύει ότι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια μεγάλης κλίμακας, διαρκή σύγκρουση».

Ο κινεζικός στρατός απέχει ακόμα πολύ από το να είναι έτοιμος για πόλεμο με την Αμερική. Ο επίσημος στόχος της Κίνας είναι να «εκσυγχρονίσει» τις ένοπλες δυνάμεις της έως το 2035 και να τις καταστήσει παγκόσμιας κλάσης έως το 2049.

This is an artillery detachment of a brigade under the 73rd Group Army of the Chinese PLA Army.

There are 13 such group armies in China.

In the Korean War, we paid more casualties than the US Army because of the lack of heavy fire support.

Now we have.pic.twitter.com/TnvnEYlKjF

— ShanghaiPanda (@thinking_panda) October 18, 2024