Σπόρτινγκ Λισσαβόνας: Επιβεβαιώνει την συμφωνία Αμορίμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να τερματίσει την συνεργασία της με τον Έρικ Τεν Χαγκ και πλέον είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη να μπεί στην εποχή Αμορίμ.

Οι «κόκκινοι διαβολοι» ήταν αποφασισμένοι να «κλείσουν» το συντομότερο δυνατό την συμφωνία με τον 39χρονο και για αυτό τον λόγο είναι αποφασιμένοι να καλύψουν την ρήτρα του ύψους 10 εκατ ευρώ.

Μάλιστα, η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας με επίσημο έγγραφο ενημέρωσε τους μετόχους της για την κατάσταση και πλέον είναι στο χέρι της να συμφωνήσει με τον Πορτογάλο τεχνικό για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του.

🚨🔴 BREAKING: Manchester United are set to pay €10m exit clause for Rúben Amorim to become new manager, here we go!

Sporting confirm formal communication received from #MUFC for Amorim to be appointed.

Amorim has already said yes to Man Utd proposal and project. pic.twitter.com/v17tR1oqlm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2024