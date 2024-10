Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε χθες Σάββατο ότι η κατάσταση στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι «καταστροφική», με «εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις να διεξάγονται μέσα και γύρω από υποδομές υγείας».

«Η κατάσταση στο βόρειο τμήμα της Γάζας είναι καταστροφική», τόνισε στο Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, υπογραμμίζοντας ότι «η μεγάλη ανεπάρκεια παραδόσεων ιατρικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με την αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στερούν από τους ανθρώπους ζωτικής σημασίας φροντίδα».

The situation in northern #Gaza is catastrophic. Intensive military operations unfolding around and within healthcare facilities and a critical shortage of medical supplies, compounded by severely limited access, are depriving people of life saving care.

Ο Τέντρος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην κατάσταση στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, το τελευταίο που λειτουργεί στη βόρεια Γάζα, στο οποίο πραγματοποίησαν επιδρομή οι ισραηλινές δυνάμεις την Παρασκευή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται στον καταυλισμό Τζαμπάλια – όπου το Ισραήλ διεξάγει μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εδώ και εβδομάδες -, κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο παιδιά τα οποία νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αφού οι γεννήτριες και ο σταθμός οξυγόνου επλήγησαν από ισραηλινά πυρά την Παρασκευή.

Παράλληλα οι γιατροί του νοσοκομείου κατήγγειλαν ότι τουλάχιστον 44 από τα 70 μέλη του υγειονομικού προσωπικού του Καμάλ Αντουάν συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό. Αργότερα ο στρατός άφησε ελεύθερους 14 από αυτούς, ανάμεσά τους και τον διευθυντή του νοσοκομείου.

Εκτός από το υγειονομικό προσωπικό ο ισραηλινός στρατός κατηγορείται ότι συνέλαβε ασθενείς και εκτοπισμένους που είχαν καταφύγει στο Καμάλ Αντουάν.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν γύρω από το Καμάλ Αντουάν, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε ενημερωθεί για πραγματικά πυρά και πλήγματα στην περιοχή του νοσοκομείου».

Ο Τέντρος επεσήμανε χθες ότι το υπουργείο Υγείας της Γάζας ενημέρωσε τον ΠΟΥ, ο οποίος έχασε προσωρινά την επαφή με το προσωπικό του στο νοσοκομείο λόγω του χάους που επικρατούσε, ότι η πολιορκία του Καμάλ Αντουάν τερματίστηκε.

«Αλλά αυτό είχε μεγάλο τίμημα», τόνισε ο Τέντρος.

Την Παρασκευή το βράδυ ο ΠΟΥ είχε ανακοινώσει ότι τρεις υγειονομικοί και ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκαν από την επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο και ότι δεκάδες υγειονομικοί κρατήθηκαν μέσα στο Καμάλ Αντουάν, όπου βρίσκονταν περίπου 600 άνθρωποι (ασθενείς, υγειονομικό προσωπικό, εκτοπισμένοι και άλλοι).

«Μετά τη σύλληψη 44 ανδρών εργαζομένων και μίας εργαζόμενης, απομένουν ο διευθυντής του νοσοκομείου και ένας άνδρας γιατρός για να φροντίσουν σχεδόν 200 ασθενείς που έχουν απελπιστική ανάγκη από ιατρική φροντίδα», κατήγγειλε χθες ο Τέντρος.

«Οι πληροφορίες για τις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και τα ιατρικά εφόδια που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν στη διάρκεια της πολιορκίας είναι επονείδιστες», πρόσθεσε.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ένας από τους χειρούργους της που βρισκόταν στο νοσοκομείο έχει εξαφανιστεί.

«Ανησυχούμε πολύ για την ασφάλεια (…) του γιατρού Μοχάμεντ Ομπέιντ, ενός ορθοπεδικού χειρουργού των MSF που είχε καταφύγει και εργαζόταν στο νοσοκομείο», έγραψε η ΜΚΟ στο Χ, εξηγώντας ότι έχει χάσει την επαφή μαζί του από την Παρασκευή.

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφό μας και αναζητούμε επειγόντως πληροφορίες για την τοποθεσία όπου βρίσκεται», πρόσθεσαν οι MSF. «Ζητάμε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του, όπως και όλου του ιατρικού προσωπικού στη Γάζα».

1/3 We are deeply concerned for the safety and whereabouts of Dr. Mohammed Obeid, an MSF orthopedic surgeon who was sheltering and working in Kamal Adwan Hospital, North Gaza, with whom we lost contact since the afternoon of 25 October.

— MSF International (@MSF) October 26, 2024