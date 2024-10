Πήγε στην Γάζα «για να πάρει εκδίκηση από γυναίκες και παιδιά» και τον σκότωσαν στον Λίβανο

Κατά την πρόσφατη κηδεία ενός εφέδρου του Ισραηλινού στρατού που σκοτώθηκε κατά την εισβολή στον Λίβανο, οι οικείοι του τον αποχαιρέτησαν με καμάρι «ως κάποιον που ήταν αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση από τους κατοίκους της Γάζας, ακόμη και από γυναίκες και παιδιά», και ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά σε ένα σπίτι στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς άδεια από τους ανωτέρους του, προκειμένου να ανεβάσει το ηθικό των συναδέλφων του, όπως μεταφράζουν οι Times of Israel!

«Μπήκατε στη Γάζα για να πάρετε εκδίκηση – όσο το δυνατόν περισσότερο. [Εναντίον] γυναικών, παιδιών – όλων όσων είδατε. Όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό θέλατε», δήλωσε ο Ουρία Μπεν-Νατάν, ο αδελφός του 22χρονου λοχία Σουβαέλ Μπεν-Νατάν, από τον οικισμό Rehelim της βόρειας Δυτικής Όχθης.

Αποσπάσματα από τους αμφιλεγόμενους επικήδειους λόγους έχουν ληφθεί από το αριστερό παρατηρητήριο μέσων ενημέρωσης The Seventh Eye, πάντα σύμφωνα με τους Times of Israel, το οποίο επικρίνει τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επειδή ως επί το πλείστον δεν τα συμπεριέλαβαν στην κάλυψη της κηδείας του Μπεν-Νατάν, σε αυτό που ισχυρίζεται ότι αποτελεί επέκταση της προσπάθειας να αποκρυβούν ή να υποβαθμιστούν τα φερόμενα ως εγκλήματα πολέμου του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

“You entered Gaza to take revenge as much as possible, on women, on children, on everything you saw. That’s what you wanted.”During the funeral of Shoval Ben Nathan — an Israeli soldier killed in Lebanon last Wednesday — his brother, Uriah Ben Nathan, mourned his death and stated… pic.twitter.com/sYhSctB5u1

