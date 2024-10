Έφτασε τα 105 χωρίς άσκηση και υγιεινή διατροφή – Ποιο είναι το μυστικό της

Μια γυναίκα που γιόρτασε τα 105α γενέθλιά της αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας της και αυτό δεν είναι ούτε η υγιεινή διατροφή, ούτε η άσκηση.

Η Kathleen Hennings γιόρτασε τα γενέθλιά της στο γηροκομείο του Cheltenham, στην Αγγλία, με φίλους, συγκατοίκους και μέλη από το προσωπικό.

Αναλογιζόμενη τα ευτυχισμένα χρόνια της, η ίδια αποκάλυψε τη συνταγή για μια μακρά και γεμάτη ζωή. Ποια είναι αυτή;

Η μπύρα και η ελευθερία. «Πιείτε μαύρη μπύρα και μην παντρευτείτε», συμβούλεψε η Kathleen τους νεότερους.

Όπως αναφέρει η nypost, γεννημένη το 1919 στο Brixton, η Kathleen εργάστηκε ως λογίστρια στο Λονδίνο για πολλά χρόνια, περνώντας τα βράδια της χορεύοντας στο Covent Garden ή παρακολουθώντας όπερες και μπαλέτα.

Μετά την παραμονή της στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1965 αποφάσισε να μείνει στην εξοχή, μετακομίζοντας στα Cotswolds μαζί με τη μητέρα της και τον αδελφό της.

