Τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η επίθεση, που εντάσσεται σε μαζική νυχτερινή επιδρομή κατά της Ουκρανίας, είχε στόχο κατοικημένη περιοχή και κρίσιμης σημασίας υποδομές, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιχόρ Καλτσένκο μέσω Telegram. Ο ίδιος ανήρτησε φωτογραφίες με σπίτια που είχαν υποστεί ζημιές και χαλάσματα.

Σε ανακοίνωση, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 42 από τα 60 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά διαφόρων σημείων της Ουκρανίας. Επίσης, χάθηκε το ίχνος άλλων 10 drones, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Russian air attack on Ukraine’s Sumy region kills three people, including a child, Sumy’s governor says pic.twitter.com/94pnl7kib5

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 22, 2024