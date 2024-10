Οι γείτονες του Ιράν δεν θα επιτρέψουν την χρήση του «εδάφους ή του εναέριου χώρου» τους για να εξαπολυθούν επιθέσεις εναντίον του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί την ώρα που το Ισραήλ εξετάζει πώς θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του εδάφους του την 1η Οκτωβρίου.

«Όλοι οι γείτονές μας μας διαβεβαίωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν το έδαφός τους ή ο εναέριος χώρος τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», τόνισε ο Αμπάς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το Κουβέιτ.

Δείτε σχετική ανάρτηση του AFP:

#BREAKING Iran’s neighbours have promised not to allow their «soil or airspace» to be used for attacks on Iran, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Tuesday, as Israel weighs a potential retaliatory strike pic.twitter.com/4lUeEL6anQ

— AFP News Agency (@AFP) October 22, 2024