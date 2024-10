Έκρηξη προκάλεσε ελαφριές φθορές προχθές Παρασκευή το βράδυ στο προξενείο της Κίνας στη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, ενημέρωσαν χθες Σάββατο οι αρχές της δικτατορίας της χώρας, κάνοντας λόγο περί ενέργειας «τρομοκρατών», όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ασφάλεια διαπίστωσε πως έγινε «έκρηξη», ανακοίνωσε το στρατιωτικό καθεστώς, που κατέλαβε την εξουσία με το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021, σε ανακοίνωσή του με την οποία επέρριψε την ευθύνη σε «τρομοκράτες». «Περίπου 60 εκατοστά» κεραμιδιών της στέγης του διώροφου ακινήτου υπέστησαν «ζημιά», κατά την ανακοίνωση της χούντας. Διενεργείται έρευνα σε συντονισμό με τους διπλωμάτες του προξενείου, πάντα σύμφωνα με το καθεστώς.

Η χούντα της Μιανμάρ αντικατέστησε το Αφγανιστάν ως πρώτη χώρα σε παραγωγή οπίου.

Αξιωματούχος στη Μανταλέι επιβεβαίωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πως υπήρξε «συμβάν στο κινεζικό προξενείο (…) αργά το βράδυ». «Δεν είχαμε κανέναν τραυματία», καθησύχασε ο αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του συμβάντος. Σύμφωνα με την εφημερίδα Irrawaddy, εκσφενδονίστηκε χειροβομβίδα εναντίον του κτιρίου, το οποίο γενικά φρουρείται από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η πρεσβεία της Κίνας στη Ρανγκούν δεν αντέδρασε όταν ερωτήθηκε σχετικά με το συμβάν από το Γαλλικό Πρακτορείο. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους λιγοστούς υποστηρικτές σε διεθνές επίπεδο του στρατιωτικού καθεστώτος της πάλαι ποτέ Βιρμανίας: το προμηθεύει ιδίως με όπλα. Έχει ταχθεί υπέρ του σχεδίου του να οργανώσει νέες εκλογές, ώστε η χώρα, που σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο μετά το πραξικόπημα, να αρχίσει διαδικασία «μετάβασης στη δημοκρατία».

Η Κίνα εισάγει ξυλεία και σπάνιες γαίες από τη Μιανμάρ. Η Κίνα έκλεισε τα σύνορα με την χώρα και έστειλε εκατοντάδες ένοπλους φρουρούς στα σύνορα. Οι αντάρτες του εμφυλίου ενάντια στη δικτατορία αποτελούνται από Χριστιανούς και Βουδιστές, στους οποίους προσχώρησαν ένοπλοι μουσουλμάνοι υπό την επωνυμία «Μουσουλμανικός Λόχος» σύμφωνα με το Al Jazeera. Τα αντάρτικα κινήματα στηρίζονται από την εξόριστη κυβέρνηση της Μιανμάρ, χωρίς όμως τα κινήματα να στηρίζουν την εξόριστη κυβέρνηση.

Αναλυτές σημειώνουν πάντως πως παράλληλα, το Πεκίνο διατηρεί ανοικτούς διαύλους με ένοπλες οργανώσεις μειονοτικών ανταρτών που δρουν στη Μιανμάρ. Μάλιστα έχει αναφερθεί πως ο κινεζικός στρατός άνοιξε πυρ ενάντια σε MiG-29 της χούντας που χτυπούσαν βάσεις ανταρτών κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Οι ΗΠΑ και η Κίνα σύμφωνα με την ιαπωνική εφημερίδα Asia Nikkei έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα στην περιοχή.

Οι σπάνιες γαίες θεωρούνται από τους ειδικούς ένας από τους κύριους λόγους της εμπλοκής μεγάλων κρατών στο εσωτερικό της Μιανμάρ.

