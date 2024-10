Ο υπουργός Aμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Oστιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ μετά το αίτημα της Ουάσιγκτον προς την κυβέρνηση Νετανιάχου για λήψη άμεσων μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία αρχείου από Chad McNeeley/Office of the Secretary of Defense Public Affairs via Reuters, επάνω, Οστιν, αριστερά, – Γκάλαντ).

Προειδοποίησε το Ισραήλ για περιορισμούς σ’ ό,τι αφορά την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο.

Ο Λόιντ Oστιν «ενθάρρυνε την κυβέρνηση του Ισραήλ να εξακολουθήσει να λαμβάνει μέτρα προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση, επισημαίνοντας τις πρόσφατες ενέργειες του Ισραήλ με στόχο την αύξηση του όγκου της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα», αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Aμυνας σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι πρέπει να λάβει μέτρα μέσα στον επόμενο μήνα προκειμένου να βελτιώσει τη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπο με περιορισμούς σ’ ό,τι αφορά την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ανθρώπινες ασπίδες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης, χαρακτήρισαν χθες Τετάρτη «απίστευτα ανησυχητικές» τις πληροφορίες της εφημερίδας New York Times, σύμφωνα με τις οποίες ο ισραηλινός στρατός φέρεται να χρησιμοποίησε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινη ασπίδα στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζα.

«Εάν τα γεγονότα που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο είναι ακριβή, είναι εντελώς απαράδεκτα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου.