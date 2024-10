Η Γαλλία αποφάσισε να απαγορεύσει στις ισραηλινές εταιρείες να συμμετάσχουν στην επερχόμενη εμπορική έκθεση Euronaval, η οποία αφορά τον ναυτικό πόλεμο και θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου, σε ένα νέο επεισόδιο στην κόντρα Μακρόν-Νετανιάχου. Ενώ οι ισραηλινές αντιπροσωπείες θα μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση, δεν θα μπορούν να παρουσιάσουν τον στρατιωτικό τους εξοπλισμό σε περίπτερα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την κατάσταση και ζήτησε ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Με αφορμή την απαγόρευση, ο Ισραηλινός υπουργός Ασφαλείας Γιοάβ Γκαλάντ χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να απαγορεύσει στις ισραηλινές επιχειρήσεις να εκθέσουν σε ναυτική έκθεση όπλων και κατηγόρησε με πολύ προσεκτική επιλογή λέξεων το Παρίσι ότι εφαρμόζει «εχθρική πολιτική απέναντι στον εβραϊκό λαό».

Δεν κατηγόρησε τον Εμμανουέλ Μακρόν για εχθρική πολιτική απέναντι στην Ισραηλινή κυβέρνηση, με στόχο να ασκηθούν πιέσεις από εβραϊκού θρησκεύματος Γάλλους πολίτες. Η απαγόρευση αυτή είναι η τελευταία στη διπλωματική διαμάχη μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία συμπίπτει με την ισραηλινή πολύνεκρη επίθεση στη Γάζα και τη βάναυση επίθεση στον Λίβανο.

Ο αποκλεισμός αφορά 7 ισραηλινές εταιρείες, μεταξύ των οποίων ονόματα όπως ο πολυεθνικός κολοσσός της Elbit Systems, η Rafael και η Israel Aerospace Industries.

French President Macron’s actions are a disgrace to the French nation and the values of the free world, which he claims to uphold. The decision to discriminate against Israeli defense industries in France a second time – aids Israel’s enemies during war. This builds on the…

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) October 16, 2024