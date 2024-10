Συμφώνησε με την Αγγλία ο Τούχελ – Ντεμπούτο με Ελλάδα (pic)

Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Τόμας Τούχελ έδωσε τα χέρια με την αγγλική ομοσπονδία και θα αναλάβει την θέση του προπονητή στα «τρία λιοντάρια».

Η αναζήτηση τεχνικού, μετά την παραίτηση του Σαουθγκέιτ, έλαβε τέλος και οι διαπραγματεύσεις με τον Γερμανό προπονητή έβγαλαν «λευκό καπνό».

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Thomas Tuchel has completed the agreement to become new England manager.

Terms agreed, contract set to be signed with an official statement expected soon.

Tuchel opened doors to England job in July and it’s now a done deal, as @TimesSport reported.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024