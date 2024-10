Μουντιάλ: Γιατί η κλήρωση της Εθνικής για τα προκριματικά θα έχει ένα μεγαθήριο

Όσοι είχαν την ψυχραιμία –και την υπομονή- περιμένοντας όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να δουν ξανά την εθνική Ελλάδας σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση, θεωρούσαν λογικό το προφανές: Ότι μια πρόκριση σε τελική φάση Euro θα μας έβαζε ξανά στον χάρτη. Έχουν φτάσει να παίζουν 24 χώρες σε αυτό, η μισή Ευρώπη, άρα τι πιο λογικό να περιμένει κάποιος από τη συγκεκριμένη διαδικασία και την δική μας επαναφορά. Έλα όμως που στο μεταξύ η FIFA ετοιμάζει το 2026 Μουντιάλ με 48 ομάδες για πρώτη φορά στην Ιστορία.

Και έλα που με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς η εθνική μας κάνει πράγματα και θαύματα στο Nations League τρέχοντας ένα απίθανο 4Χ4 που μας έχει ανεβάσει στο Νο20 του FIFA ranking. Ξαφνικά λοιπόν ανοίγει όχι μια πόρτα, αλλά δύο για την επιστροφή μας σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 2014. Η πρώτη απευθείας από την διαδικασία των προκριματικών. Η δεύτερη από το Nations League.

24 teams 🔵🟠 will be ineligible to play WC qualifiers in March 2025 due to UNL quarterfinals and UNL play-offs.

That’s why Pot 1 and 2 teams who are projected to be eligible (🇨🇭🇦🇹🇹🇷🇸🇪🇬🇷🇷🇴) will be automatically put to groups of 5 teams.

Groups of 5 by definition can have only… pic.twitter.com/p1qi67q09a

— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 14, 2024