Αποθέωση για Εθνική: «Κάτι καλό… μαγειρεύει η Ελλάδα»

Η Εθνική μετά και το 2-0 επί της Ιρλανδίας έχει το απόλυτο στον όμιλό της για το Nations League.

Αήττητη, με την καλύτερη επίθεση του ομιλου και μόλις ένα γκολ παθητικό. Αλλά δεν είναι μόνο τα νούμερα που δείχνουν ότι έχουν γίνει πολλές και ριζικές αλλαγες στην νοοτροπία της «γαλανόλευκης». Είναι η εικόνα της ομάδας του Γιοβάνοβιτς που προκαλεί τον θαυμασμό των ποδοσφαιρόφιλων σε όλη την Ευρώπη.

Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια κάτω από ανάρτηση στο «Χ», για το νικηφόρο σερί της Ελλάδα και το «4 στα 4» στο Nations League, με τους ποδοσφαιρόφιλους να υποκλίνονται στην «γαλανόλευκη» και τον τεχνικό της.

«Κάτι καλό… μαγειρεύει η Ελλάδα», ήταν χαρακτηριστικά κάποια από τα σχόλια, ενώ ένας φίλαθλος ανέφερε: «Φαίνεται ότι βρήκαν τον κατάλληλο άνθρωπο στον πάγκο, δώστε του την δουλειά στην Γιουνάιτεντ, τολμώ να πω».

Αρκετοί ήταν οι ποδοσφαιρόφιλοι που κάνουν λόγο για επιστροφή της Εθνική στο υψηλότερο επίπεδο: «Του πήρε χρόνια, αλλά επιτέλους επέστρεψαν», ήταν ένα χαρακτηριστικό σχόλιο.

🇬🇷🇷🇸 Greece’s record under new manager Ivan Jovanović… 📈

✅ 3-0 win vs Finland

✅ 2-0 win vs Ireland

✅ 2-1 win vs England

✅ 2-0 win vs Ireland

4 games, 4 wins. pic.twitter.com/LmhxP8O1bm

— EuroFoot (@eurofootcom) October 13, 2024