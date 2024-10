Sean «Diddy» Combs: Ορίστηκε η δικάσιμος ημερομηνία

Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τη σύλληψη του Sean «Diddy» Combs. Συγκεκριμένα, το ημερολόγιο έγραφε Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου όταν πραγματοποιήθηκε η σύλληψή του ράπερ για σωματεμπορία και εκβιασμό. Τελικά, η δικάσιμος ορίστηκε στις 5 Μαΐου 2025.

The sex trafficking trial against music mogul Sean «Diddy» Combs is set to begin May 5, a judge announced Thursday.

The trial is expected to last about a month, but prosecutors said the length could change if more charges are added. https://t.co/lWrs3dZcXp pic.twitter.com/9zZaoJoL5c

— ABC News (@ABC) October 10, 2024