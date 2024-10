Κάμαλα Χάρις: Υποψήφια των καιρών μας για τη Vogue

Φωτογραφημένη από την Άννι Λίμποβιτς και με την υπογραφή της σιδηράς κυρίας του περιοδικού Αν Γουίντουρ, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου Κάμαλα Χάρις είναι η ισχυρή γυναίκα που έχει επιλέξει η αμερικανική έκδοση της Vogue για το digital cover Οκτωβρίου.

Στο πρόσωπο της 59χρονης και πρώην δικαστικού, το περιοδικό βλέπει μια ιδεατή «υποψήφια των καιρών μας» -κάτι που επιβεβαιώνει στο editorial της η Γουίντουρ. Η συνήθως απολιτίκ Γουίντουρ υπογραμμίζει την επιλογή και στηρίζει χωρίς περιστροφές την αντιπρόεδρο.

Το αφιέρωμα στη Χάρις περιλαμβάνει πληθώρα βιογραφικών ανέκδοτων, στην πλειονότητά τους ήδη γνωστά χωρίς κάποια μεγάλη πολιτική ή προσωπική αποκάλυψη.

Στη φωτογράφιση που έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου, η Χάρις φοράει ένα κοστούμι της Gabriela Hearst και τα ίδια σκουλαρίκια Tiffany που είχε φορέσει κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είχαν συζητηθεί και είχαν γίνει αφορμή για πληθώρα θεωριών συνωμοσίας, καθώς κάποιοι υποστήριζαν πως περιείχαν ακουστικά κρυμμένα σε σχήμα μαργαριταριού.

🚨🚨KAMALA HARRIS EXPOSED FOR WEARING EARPIECE IN DEBATE *PROOF

She is seen wearing an earring developed by Nova Audio Earrings first seen at CES 2023.

This earring has audio transmission capabilities and acts as a discreet earpiece.

Kamala Harris confirms claims that a… pic.twitter.com/1y60rUdJT0

— ELECTION2024 🇺🇸 (@24ELECTIONS) September 11, 2024